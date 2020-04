CAMEROUN :: Lutte contre covid-19 : Cimencam vient au secours des populations du canton Akwa-Douala :: CAMEROON

Réunies au sein de l’association Eveil des Femmes Akwa (EFA), les femmes du canton Akwa-Douala étaient à la Direction générale des Cimenteries du Cameroun pour recevoir un important don de matériel de lutte contre le covid-19.

Un canton de 20 villages.

C’est un canton de plus de 20 villages situé à Akwa, le quartier des affaires de la ville de Douala ou vit une population cosmopolite. On y rencontre des originaires de tous les villages des quatre coins du Cameroun, sans distinction et même les étrangers.

La présidente de l’EFA, Esther Belle l’a d’ailleurs confessé au cours de la cérémonie de réception du don « nous sommes ouverts à tout le monde. Notre association compte en son sein les femmes venues de tous les horizons. Notre objectif majeur : le bien être des populations du canton » Avec le covid19 qui sévit, le canton Akwa n’est pas à l’abri. Aussi, les femmes ont pris la mesure de la situation « Nous avons sollicitées la Société Cimencam pour nous permettre de faire face à cette menace »

Cimencam proche des communautés.

Cette demande rejoint les objectifs citoyens fixés par le Directeur General de Cimencam : être proches des communautés pour être utiles aux populations. Pour atteindre ces communautés, il faut passer par les associations. Et, de par leur dynamisme, on ne peut atteindre les cœurs qu’à travers les femmes. Au cours de la cérémonie de remise de ce don qui a eu lieu à la Direction Générale de Cimencam, Ebenezerine Moudio, DRH représentait le Directeur de Cimencam. A l’attention du bureau de l’EFA, elle a précisé « le Directeur General a mis sur pied une politique qui consiste à aider les communautés. C’est dans ce cadre que nous offrons ce don composé de seaux robinets, de gels hydro alcooliques, de cartons de savons et d’eau de javel à la communauté Akwa afin qu’elles puissent grâce à leur association barrer la route à la propagation du corona virus dans leur canton ».

Lutter contre la propagation du covid-19 dans le canton.

Réponse de gratitude des femmes et au nom des populations du canton Akwa « Nous avons sollicités les Cimenteries du Cameron au profit de la communauté Bonabela dans le cadre de la lutte contre covid19. Dans chaque chefferie, nous laisserons une partie de ce don, à charge pour le chef de réunir ses populations pour procéder à la sensibilisation sur le corona virus et l’application des mesures barrières du gouvernement. Ce don de l’entreprise Cimencam permettra donc aux populations du canton de mettre en application les mesures gouvernementales de lutte contre le corona ».