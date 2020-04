CAMEROUN :: Une fillette de cinq ans assassinée à Foumban :: CAMEROON

Les bourreaux de la petite Ouchda séjournent désormais à la maison d'arrêt de cette localité.

Le prénommé Amidou, la vingtaine avancée et ses acolytes d'infortune, ayant presque la même tranche d'âge sont tombés entre les mailles du filet de la justice. Ces derniers sont accusés d'avoir enlevé et assassiné la nièce de Amidou. La fille de son frère aîné âgée de cinq ans, dans le village Nkoupa, à quelques kilomètres de Foumban, département du Noun, région de l'Ouest. D'après des informations, la scène s'est déroulée le 17 avril dernier.

Au moment où les membres d'une famille ayant constaté la disparition de leur progéniture, ont saisi la brigade de gendarmerie du coin, qui a aussitôt ouvert une enquête, à l'effet de déterminer les mobiles du kidnapping et du drame et de mettre main sur les coupables. Du coup, des soupçons ont pesé de tout poids et ont été diligentés en direction de Amidou, qui affichait un comportement bizarre depuis le rapt. Interpellé, il n'a pas résisté longtemps au cours de l’exploitation. Il finira par passer aux aveux, avant d'indiquer l'endroit où se trouvait le corps de la petite Ouchda.

Sur les lieux, l'on a retrouvé la dépouille de cette enfant dans un sac, notamment avec les organes génitaux et de sens, arrachés. Depuis lors, l'on ne cesse d'implorer la puissance divine et le devenir du Cameroun, par des prières à n'en point finir. Dans la ville de Foumban, la situation est assez préoccupante pour des autorités locales confuses.

Selon Brayane Sankariste, un natif du coin joint au téléphone, ce drame remet au goût du jour le fameux phénomène récurrent d'exhumation des corps, de profanation des tombes et du trafic des ossements humains. Il en est de même pour des pratiques des crimes rituels qui procurent à n'en point douter l'enrichissement illicite, miroité par des individus tapis dans l'ombre. Comme ce fut encore le cas récemment, avec une tombe éventrée et vidée de son contenu à Foumbot. Affaire à suivre.