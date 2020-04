CAMEROUN :: Innovation : Quand le e-commerce devient une réalité chez Further Market :: CAMEROON

Il devient aisé d'effectuer les achats en un clic et de se faire livrer gratuitement à domicile, grâce à l'application mise sur pied par Further Market, premier réseau social Africain, en ces temps de crise sanitaire qui impose un autre rythme de vie.

Brigitte KAMENI est citoyenne de la ville de Bafoussam. Depuis le début de la crise sanitaire due au COVID-19, elle a décidé de rester chez-elle au regard du risque de plus en plus grandissant de se faire contaminer. La jeune dame, la quarantaine bien entamée, qui a eu le privilège de découvrir lors de son passage dans les rayons d'un super marché de la place les services de Further Market, gère aisément son confinement.

Le premier réseau social camerounais et de l'Afrique subsaharienne, Further Market, a en effet mis sur pieds un mécanisme d'achat en ligne. Cette innovation concerne exclusivement pour un début, les abonnés de la ville de Bafoussam. Le principe est simple. Il suffit de télécharger l'application Further Market sur Play Store ou sur App Store que vous installez par la suite dans votre téléphone Android. Une fois l'application installée, vous avez la possibilité de passer la commande de vos articles qui vous sont livrés à domicile et gratuitement.

Faciliter les transactions

Ainsi, dans la Plateforme E-commerce de Further Market, on a des facilités telles, Achats en ligne, Paiements par Orange Money, Mtn Mobile Money, Crédit Fm et Express Union Mobile ; Ventes de presque tous les articles de la vie quotidienne y compris des produits de premières nécessités, Vente des meilleurs cache-nez, Vente de pain, boissons, produits alimentaires, téléphones, ustensiles de cuisines, produits ménagers, etc. Fm assure une livraison Express gratuitement de tous ces produits à domicile en moins d’une Heure.

En revanche, en achetant via Further Market, on bénéficie automatiquement d'une Remise sur tous les produits. Raison de plus de faire confiance à cette plateforme qui n'a qu'un seul objectif, alléger la tâche aux populations en ces temps de crise sanitaire.

Les autres Services sur Fm

Plusieurs autres services sont proposés aux populations au quotidien. On note entre autres, les Paiements des factures Eneo ; Les Paiements MINESEC (pour les frais de scolarité) ; Les Pharmacies de Gardes (dans la ville de Bafoussam pour le moment) ; Les Paiements de frais universitaires (Université de Dschang, Université de Yaoundé 1, Université de Douala, Université des Montagnes, inscriptions aux concours de l’ENS de Yaoundé et de Bamenda) ; Le Parifoot qui consiste à jouer en ligne sans se déplacer. Le service de paiements en ligne via Fm est Simple à utiliser, Rapide et Fiable, Avec reçu de paiement instantané.

Further Market, le tout premier réseau social camerounais, existe depuis 2013. Sept ans déjà au service de sa clientèle. Comme indique si bien son slogan : "We are African Number One".