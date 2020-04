CAMEROUN :: Une position bien réductrice qui ne mesure pas l’intensité de mon travail d’enseignant :: CAMEROON

Le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l’Université de Yaoundé 1 affirme que sa nomination à ce poste est une reconnaissance et un début de consécration.

Le 22 avril dernier, vous avez été nommé au poste de vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises à l’Université de Yaoundé 1. Comment avez-vous accueilli cette nomination ?

Ma nomination au poste de vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises avec plaisir. J’ai accueilli cette nomination comme l’expression de la très haute confiance que le président de la République m’a accordée pour que je puisse exercer cette responsabilité.

En quoi consiste le travail du vice en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises?

Le travail du vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises consiste à accompagner le recteur de son université dans la promotion et le développement des activités de recherche pour les unités d’enseignement de recherche de son institution, dans la promotion et la valorisation des liens de coopération avec d’autres institutions universitaires et d’autres institutions de recherche, à mobiliser et à consolider les partenariats avec le monde des entreprises, dans la perspective de la consolidation de la professionnalisation qui est un impératif pour nos institutions universitaires en général, et pour l’Université de Yaoundé en particulier.

Vous êtes aujourd’hui, vice-recteur, est-ce un couronnement de votre carrière ?

Je ne saurais dire que c’est le couronnement, pour moi, c’est une forme de reconnaissance de mon inscription dans l’activité des institutions universitaires du Cameroun, c’est la reconnaissance d’une ancienneté dans l’exercice de l’enseignement et de la recherche. Ce n’est peut être pas un couronnement, mais c’est une reconnaissance et déjà un début de consécration.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre nomination est une réponse à vos positions favorables au régime ?

C’est une position bien réductrice qui ne mesure pas la durée, l’intensité de mon travail d’enseignant et de chercheur. Je crois que c’est une position superficielle qui ne saurait expliquer à elle seule, plus principalement, pourquoi le président de la République m’a accordé sa très haute confiance pour cette fonction de vicerecteur de l’Université de Yaoundé 1, en charge de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises.

Vous dites qu’il s’agit d’une position superficielle. Mais, on vous connaissait par le passé très radical envers le régime Biya. Mais, depuis quelques années, vous avez changé de camp. y-a-t-il eu des avancées entretemps ?

Il faut distinguer l’espace des opinions, l’espace des analyses, l’espace des travaux universitaires et l’espace de l’activité de l’université comme enseignant. Ce n’est qu’une vision camer.be sommaire qui pourrait croire que j’ai été nommé vice-recteur sur la seule base d’une opinion qui serait favorable au pouvoir en place. Je pense que je suis à l’université depuis une vingtaine d’années, ceux qui veulent savoir ce que j’ai pu faire, peuvent le savoir en cherchant, ils peuvent comprendre les raisons pour lesquelles je pense de manière prioritaire. J’ai été promu à cette fonction et je suis reconnaissant.

Allez-vous poursuivre avec les enseignements à l’Université de Yaoundé 2-Soa ?

Bien entendu. Le fait d’être nommé à une position importante dans l’administration universitaire, dans l’administration rectorale, ne signifie pas que je cesse d’être un enseignant. Dans la mesure du possible, je conserverai un certains nombres d’enseignements, je continuerai à diriger des mémoires et des thèses, et je ferais toujours évidemment mon travail de chercheur, en faisant des publications.