Attaques dirigées contre l’ambassadeur de France au Cameroun : La mise au point du gouvernement :: CAMEROON

« Le Gouvernement de la République a pris connaissance d’un texte en circulation dans les réseaux sociaux, indexant de façon outrancière, l’ambassadeur de France au Cameroun, Son Excellence Christophe Guilhou, à la suite de l’audience que lui a accordée le président de la République, Son Excellence Paul Biya, en date du 16 avril 2020, au Palais de l'Unité. Ce texte est adressé au président de la République française par quelques groupuscules de la diaspora camerounaise, lesquels lui demandent de relever de ses fonctions l’ambassadeur de France, sous le prétexte fallacieux d’une ingérence dans les affaires internes du Cameroun.

Déniant la réalité de l’audience présidentielle, ces individus prétendent en effet et en substance, que l’ambassadeur de France s'est prêté à un montage audiovisuel visant à démontrer à l’opinion publique nationale et internationale, que le Cameroun est plutôt bien gouverné avec des institutions républicaines qui fonctionnent normalement et sous le remarquable leadership du président de la République, Son Excellence Paul Biya. Le Gouvernement est pour le moins outré de ces comportements irresponsables et irrévérencieux de concitoyens incorrigibles qui se permettent de prendre à partie un ambassadeur d’un pays ami en plein exercice de ses fonctions, et qui, de ce fait, doit bénéficier de tous les égards dus à sa qualité de représentant légal et légitime.

Faut-il encore dire à ces concitoyens que leurs agissements irréfléchis ne les honorent nullement, et que, s'agissant de l’audience mise en cause, l’ambassadeur de France au Cameroun a bel et bien été reçu en audience par le président de la République, Son Excellence Paul Biya, le 16 avril 2020 au Palais de l’Unité, tant et si bien que l’idée d’une soi-disant mise en scène ne peut relever que de l’affabulation et du fantasme. A la sortie de cette audience, l’ambassadeur de France a souligné l'excellence des relations entre la France et le Cameroun et réitéré l'engagement de la France à soutenir notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de préven- tion et de riposte contre la pandémie du COVID-19.

Le Gouvernement de la République réfute donc catégoriquement les allégations ubuesques de groupuscules dévoyés et dénonce sans réserve les nombreuses menaces proférées sans aucune raison, via les réseaux sociaux, contre l’ambassadeur de France. De même, il met en garde ces groupuscules, du reste récidivistes, contre tout acte susceptible de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à ce plénipotentiaire digne de respect, ou d'entraver l'accomplissement heureux de sa haute mission au Cameroun.

Au demeurant, le Gouvernement entend prendre toutes les mesures qui s'imposent, pour préserver la sécurité des membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun, et ce, dans le strict respect des conventions internationales auxquelles le Cameroun est partie ».