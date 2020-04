CAMEROUN :: COVID-19 : Des confinés d’Olembé en colère :: CAMEROON

Dans une déclaration, ces derniers réclament un second test de dépistage.

Les personnes confinées au quartier Olembé à Yaoundé depuis mars, souhaitent en savoir davantage sur leur situation. Dans une déclaration en circulation sur les réseaux sociaux, elles ont exigé un second test de dépistage du coronavirus samedi. Ledit test précède un premier réalisé les 28 et 29 mars, au terme duquel plusieurs d’entre elles ont été testées positives au COVID-19.

« Ayant épuisé nos ressources mentales et notre capacité à supporter le stress, nous demandons à être testés le samedi, 11 avril soit quatorze jours après notre premier test. Et qu’en conséquence, les personnes testées négatives soient immédiatement libérées et celles testées positives soient confinées chez elles étant entendu que la charge virale aurait forcément baissée et qu’elles ne présentent toujours pas de symptômes de la maladie », écrivent ces confinés.

La déclaration en question fait suite aux difficultés qu’éprouvent ces personnes depuis leur mise en quarantaine. La preuve, huit jours après la publication des résultats du premier test, rendus publics le 31 mars, les confinés concernés ont dit n’avoir reçu le moindre médicament. La prise des paramètres médicaux n’est pas en reste. Ces derniers ne l’ont subi que deux fois.

Arrivés au Cameroun le 17 mars, les confinés d’Olembé ont également regretté la lenteur accusée par les autorités sanitaires dans le processus de dépistage. Selon la déclaration, le dépistage n'a concerné que des personnes qui présentaient déjà des symptômes du coronavirus. L’option du gouvernement n’a donc pas fait l’unanimité au sein de ces voyageurs, qui souhaitaient avoir une idée assez claire de leur statut.

« Dès le début de notre confinement, nous avons réclamé que nous soyons prélevés pour savoir quel était à ce moment-là, notre statut vis -à–vis de la pandémie. Au lieu de ce dépistage que nous réclamions, il a été organisé plutôt un dépistage sur des personnes qui avaient signalé un ou plusieurs symptômes », déplorent les confinés.

Reste que la veille du délai fixé par ces confinés, pour un second test de dépistage, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, a annoncé sur son compte Twitter la guérison de 37 cas positifs du COVID-19 et trois en cours de contrôle sur les 43 cas isolés à Olembé. Dans son message, le Minsanté a appelé à plus de vigilance.