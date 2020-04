CAMEROUN :: Sunu Assurance fait un don de 30 millions à l'hôpital Laquintinie de Douala :: CAMEROON

Les sociétés SUNU assurance-vie et SUNU assurance IARD ont procédé à la remise de ce don constitué de matériel medical ce mercredi 8 Avril.

La pandémie du Coronavirus bat son plein dans le monde entier. Chaque jour qui passe, on enregistre des milliers de nouveaux morts dans plusieurs pays . l'Afrique n'est pas en reste dans cette série macabre puisqu'on enregistre déjà aussi un nombre considérable de cas dans le continent.

C'est au vu de cette situation que la compagnie d'assurance SUNU assurance dont la citoyenneté ne fait l'ombre d'aucun doute ,qui est présente a travers 24 sociétés reparties dans 15 pays et qui est soucieuse du bien-être des populations a décidé de se lancer dans la lutte contre cette pandémie. Ainsi,le groupe a rapidement mis sur pied des mesures de sécurité et d'hygiène pour protéger ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires. Ceci passait dans un premier temps par une communication claire sur les mesures d'hygiène d'usage pouvant contribuer à éviter toute nouvelle contamination. Il a donc été instauré dans chaque société un véritable ''dispositif anti Coronavirus'' comprenant des points de lavage des mains, mais aussi des gels hydroalcoolique qui ont été mis a la disposition du personnel, des clients et des visiteurs. Le télé travail instauré pour le personnel dont la présence n'est pas indispensable.

En plus de ces mesures internes, l'entreprise a décidé d'apporter son soutien aux ministères de la santé des différents pays qui abritent leurs sociétés. C'est ainsi que des dons d'une valeur globale de 310 millions ont été distribués dans les hôpitaux et centres de santé de ces pays.

Dans une réparation faites sur le base de la démographie et la superficie de chaque pays, le Cameroun a pu bénéficier de 30 millions dans cette cagnotte.

C'est donc l'hôpital laquintinie de Douala qui a eu le bonheur de recevoir le top management local de la compagnie d'assurance lors d'une cérémonie sobre respectant les mesures gouvernementales en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.

Le professeur Louis Richard Njock, directeur de l'hôpital laquintinie de Douala a pu présenter le plan de riposte mis sur pied par sa formation sanitaire contre le Corona virus tout en soulignant plusieurs manquements . C'est face à ceux-ci que Jeanne Nelly Bakang la directrice générale de SUNU assurance-vie qui était accompagnée pour la circonstance par Idrissa Fall, le directeur général de SUNU IARD a réitéré ses encouragements au personnel médical de l'hôpital laquintinie mais aussi ses condoléances aux familles endeuillées par cette maladie.

Durant sont allocution, elle a pu rappeller l'engagement de son entreprise dans la lutte contre le Covid-19 dans plusieurs pays en Afrique tout en énumérant la constitution du don qu'elle est venue remettre à hôpital laquintinie. Il s'agit ici d'un respirateur portatif, de 08 thermo flash, de quatre aspirateurs chirurgicaux , de 06 tensiomètres portatifs électroniques , 04 saturo mètres, 02 pousse-seringue une voie , 04 laryngoscope, 02 humidificateurs portatifs, 5000 masques, 5000 paires de gants et 700 litres de gel hydroalcoolique. Le tout pour un montant total de 30 millions de francs CFA ce qui correspond à la part octroyée au Cameroun dans la cagnotte de 310 millions que SUNU assurance a mis à la disposition des ministères de la santé des 15 pays dans lesquels elle est représentée.

Roger Mbassa Ndine le Maire de la ville qui est aussi le président du comité de gestion de l'hôpital a accueilli avec beaucoup de fierté ce don des entreprises SUNU assurance-vie et SUNU assurance IARD. C'est ainsi qu'en les remerciant pour cet important don, il a appelé les autres entreprises à leur emboîter le pas pour vaincre cette pandémie de coronavirus dans la ville de Douala mais aussi au Cameroun.