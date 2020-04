CAMEROUN :: Baromètre: Noël Alain Olivier Mekulu Mvondo Akame, un manager visionnaire :: CAMEROON

Le directeur général de la caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), est un gestionnaire qui sait anticiper sur les événements.

En dépit de toutes les cabales et chantages dont il a souvent été victime, cet excellent manager est resté débout. Le Dg de la Cnps a le don de l'anticipation, c'est pourquoi il a mis sur pied en 2017, des mesures de réflexion sur le télé-travail à distance. Cette opération a finalement prise corps en janvier 2020, alors qu'on ne parlait même pas encore de Covid-19 au Cameroun.

Comme s'il avait vu venir le Corona Virus avec son cortège de mesures gouvernementales, Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame ayant une longueur d'avance sur les autres manager, avait déjà prévu dans son cahier de charge la distanciation sociale pour ne pas paralyser les services de la caisse nationale de prévoyance sociale, l'une des mesures fortes prescrites par le chef de l'État Son Excellence Paul Biya, pour limiter la propagation de la pandémie qui a manifestement mis le monde entier à genoux

.

Au Cameroun, l'on retiendra que c'est le Dg de la Cnps qui a donné le ton de la réflexion sur le travail à distance qui a pris corps en 2020 et répandu dans toutes les institutions de la République.

Depuis son avènement en 2010 à la tête de la Cnps, l'a révolutionné à travers l'informatisation de tous ses services.

L'objectif étant de faciliter la vie aux clients par une qualité de service requise et aussi de réduire les files d'attente aux guichets. Toutes ces mesures ont d'ailleurs fait l'objet d'une communication massive ciblée.

Dans le contexte actuel du Covid-19, toutes les opérations sont rendues faciles à travers le dépôt en ligne des dossiers, des requêtes et des réclamations. Le traitement est diligent et immédiat à la grande satisfaction des clients de plus en plus exigents.

Au jour d'aujourd'hui à cause de Corona virus, plus de 80% de l'effectif du personnel travail à distance, en télét-travail bien évidemment et de manière efficace.

Accent sur la distanciation sociale

Les usagers à distance peuvent réaliser toutes les opérations nécessaires jusqu' aux paiements qui se font par Orange Money.

S'il est vrai que la méthode ne peut marcher pour certaines entreprises et PME, où la présence physique d'un grand nombre d' employés est nécessaire, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle est tout de même d'un caractère innovant exceptionnel. En Cela, pour l'avoir mis en place des années avant, Alain Noël Olivier Mekulu Mvondo Akame, mérite le respect et les félicitations de l'ensemble des camerounais.

Cet ancien Inspecteur d’Etat faut -il le rappeler dirige une entreprise étatique qui a remporté plusieurs prix internationaux, dont sept au total, pour la mise en place de la télé-réception et du télé-traitement des dossiers des usagers, travailleurs et employeurs.

La situation actuelle qui ne modifie pas grand chose dans les pratiques déjà éprouvées ne fait que confirmer au plan national et international, la position de leader confirmé de la Cnps et de son Directeur Général dans ce domaine.