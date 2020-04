CAMEROUN :: Lutte contre le covid 19: Le ministre Jean de Dieu Momo offre 500 000 cfa :: CAMEROON

Par un communique au ministre de la santé, le monistre délégué aupres du ministre de la justice, Jean de Dieu Momo vient d'offrir la rondelette somme de 500 000 cfa pour lutter contre la propagation du corona virus au Cameroun.

Par cet acte citoyen, le président du Paddec, parti allié au Rdpc au pouvoir à Yaounde, entre au gouvernement lors du dernier reamenagement est le premier membre du gouvernement à se manifester dans le cadre de la lutte contre le covid 19.

Au moment au le Cameroun aborde la deuxieme phase dans la comtamination à covid19, au moment ou le silence de Paul Biya fait débat sur la Place publique, où on déplore un manque criard en equipement sanitaires et des besoin de premiere necessite, il est plus que urgent de mettre la main à la pate.

Aussi la contribution du ministre Momo doit être apprécié à sa juste valeur.