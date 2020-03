CAMEROUN :: CONDOLÉANCES DE MAURICE KAMTO À LA FAMILLE DU PATRIARCHE VICTOR FOTSO :: CAMEROON

J'ai appris avec tristesse la disparition de Monsieur Victor FOTSO survenue à Paris le 20 mars 2020.

Le Patriarche Victor FOTSO appartenait à la classe des Camerounais exceptionnels qui, par leur talent inné et leur opiniâtreté, ont posé les jalons de l'industrie camerounaise, et, plus largement, de l'économie moderne de notre jeune Nation. Ses œuvres sociales nombreuses diversifiées et dispersées à travers le pays ont fait de lui un authentique philanthrope national.

Puisse son œuvre immense inspirer d'autres camerounais, et son héritage se perpétuer au-delà de sa disparition.

Que la terre de ses ancêtres à laquelle il était très attaché lui soit légère.

Yaoundé le 26 mars 2020

Professeur Maurice KAMTO

Président National du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun)