Manic FOTSO, Meilleure jeune entrepreneure émergente au Cameroun en 2019. :: CAMEROON

Lors de la soirée des Focaco awards tenue le samedi 14 mars 2020 dernier et organisée par la Fondation camerounaise des consommateurs, Manic FOTSO, la dynamique jeune dame et PDG de l'entreprise SOTRACOM (spécialisée dans la distribution des couches jetables et serviettes hygiéniques), a reçu le Prix de Meilleure Jeune entrepreneure émergente au Cameroun en 2019 pour sa contribution dans l'amélioration de la qualité de vie des consommateurs. Camer.be dresse le portrait de ce chef d’entreprise aux idées novatrices

YVIE MANIC FOTSO, 3ème fille d’une famille de 6 enfants dont la plupart sont des entrepreneurs aussi, sa formation académique a été faite au Canada son pays d’adoption (Université de Montréal) où elle a obtenu une maîtrise en économie et en relation internationale.

Dès son retour au Cameroun en début d’année 2015, elle a été nommée dans le conseil d’administration du groupe d’entreprises que dirige son père le nommé FOTSO Jena 2.

Manic Fotso ne manque pas de superlatifs pour décrire son géniteur « Mon père est un grand industriel et PDG de la Société camerounaise de savonnerie(SCS) qui produit le savon de ménage Etoile et l’huile raffinée STAR OIL.

Mon papa chéri m’a tout appris. Je lui dis toujours qu’il est mon modèle et lui de me rétorquer que je dois aller plus loin que lui dans les affaires. » a fait savoir la jeune entrepreneure.

Elle n’a pas tardé à mettre en application les conseils de son père, en décembre 2015 elle crée l’entreprise SOTRACOM (Société de Transformation et Commercialisation des produits)

A 31 ans, elle a déjà à son actif 4 entreprises dans les domaines de l’industrie (SOTRACOM), le transit, l’immobilier et le placement du personnel.

S’installer à son propre compte n’a pas été facile mais « la réussite demande de la discipline, du temps à consacrer à son travail. Il faut avoir une vision et être endurant pour réussir. Et surtout être discipliné. Le prix de la meilleure jeune entrepreneure émergente qui m’a été décerné par la Fondation camerounaise des consommateurs vient ainsi couronner quatre années de dur labeur et de sacrifice. Je remercie le jury pour ce prix qui est une invite à redoubler d’effort » explique-t-elle.

En dépit de la jovialité qu’elle instaure et témoigne, Manic FOTSO sait aussi employer la rigueur quand il le faut « je ne joue la patronne mais, cela ne signifie pas que je cautionne le laisser-aller nuance la jeune entrepreneure

camerounaise. Quand il y a des choses qui ne sont pas tolérables, il faut le dire tout de suite(..) pendant des étapes critiques comme la livraison des gros clients qu’on ne doit jamais rater, je suis ferme. Leur satisfaction est ma priorité ». Une démarche qui lui permet d’engranger du succès et de croire en ses rêves. Présente sur le marché camerounais avec des produits de qualité, la société SOTRACOM distribue entre autres la marque de savon de toilette Dora, la marque de serviette hygiénique pour femme First Lady, et la marque de couches jetables pour bébé Just Baby

La jeune entrepreneure à des ambitions et envisage déjà « conquérir le marché africain et implanter mes entreprises en Afrique Central, du Nord et l’Ouest. C’est un challenge à moyen terme que je me suis fixé » confie-t-elle.

Depuis plus de deux décennies, les femmes camerounaises ne sont plus ce qu’elles étaient autrefois dans la société africaine, c’est à dire de simples ménagères. En effet celles-ci participent hardiment à la croissance de l’Afrique et n’en demeure pas moins au premier plan. Manic FOTSO fait partie de ces femmes qui vont faire bouger l’Afrique d’ici peu.