CAMEROUN :: Rumeur sur la mort de Paul Biya : Voici la réaction du gouvernement :: CAMEROON

Depuis hier, mercredi, la toile est ponctuée par un fake news sur la prétendue mort de Paul Biya le président de la République. En rapport à cela, le ministre camerounais de la Communication a fait une sortie ce jeudi, 25 mars 2020, pour apporter un démenti sans concession, et tancé l'activiste des réseaux sociaux qui a véhiculé ce fake news.

Voici l'intégralité de l'énonciation de René Emmanuel Sadi le ministre camerounais de la Communication, et porte-parole du gouvernement.



MESSAGE DU MINISTRE CAMEROUNAIS DE LA COMMUNICATION À L'ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE, NOTAMMENT DES INTERNAUTES DU CAMEROUN ET DU MONDE ENTIER

Dans la nuit du Mercredi, 25 Mars 2020, aux environs de 23 heures 52 minutes, un individu visiblement sous l'effet des stupéfiants, s'est mis en ligne dans un direct sur la plateforme Facebook, pour commettre des déclarations délirantes, fantasmagoriques et abracadabrantesques, insinuant, pour tout dire, le décès du CHEF DE L'ÉTAT du Cameroun, et, dans la foulée, alléguant de façon ubuesque, tenir lesdites allégations grotesques et ridicules, d'un ancien Ministre de la République.

Le Ministre de la Communication du Cameroun, Son Excellence René Emmanuel SADI, affirme par la présente, que ce hurluberlu, qui dit vivre en France ( à Paris), et qui se fait appeler, "KAMWA LA PANTHÈRE ( ou à tout le moins, un sobriquet farfelu qui s'apparente à celà), se trouve être hélas, de ces concitoyens qui ont perdu sens et valeurs de toutes choses, et qui vivent de fantasmes ubuesques et de vomissures inadmissibles qu'ils mettent sur la Mère Patrie !

Le peuple camerounais, soudé à son illustre Chef, Son Excellence Paul BIYA, fait face en ce moment, à des enjeux d'importance, qui interpellent du reste, toutes les Nations de la planète, en l'occurrence, la guerre épique contre la terrible pandémie du coronavirus, et, le pays tout entier, suit au quotidien, toutes les actions entreprises personnellement par le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, Son Excellence Paul BIYA, pour protéger notre pays de la propagation de cette pandémie.

A tout prendre, le Ministre de la Communication du Cameroun, assure la communauté nationale et internationale, notamment les Internautes, de l'excellente forme du CHEF DE L'ÉTAT, Son Excellence Paul BIYA, qui chaque jour, suit personnellement l'activité gouvernementale, y apporte des correctifs en tant que de besoin, et, impulse de sa Très Haute posture, la vie de la Nation, signe d'importants textes pour faire avancer les grands chantiers de la République et tient sa Très Haute charge, en ces temps de gravité, face à la pandémie du coronavirus, avec sublimation, dignité, détermination et exaltation./.

Pour le Ministre de la Communication du Cameroun,

Et par Ordre Officiel,

Le Chef de la Division de l'Observatoire des Médias et de l'Opinion Publique,

( é ) Charles ATANGANA MANDA