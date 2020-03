CAMEROUN :: Décès de Manu Dibango : une perte immense pour nous tous :: CAMEROON

Brillant musicien camerounais, il a su créer des ponts entre les cultures de l’Afrique et du monde.

Le CL2P comprend également que Manu était une icône du «négropolitanisme», comme le dit Achille Mbembe, ce qui explique pourquoi le Grand Manu a été si attachant pour les gens du monde entier. C'est parce que Manu a toujours été en contrôle de son histoire et de sa musique et ne se laissa jamais victimiser.

En effet, le Grand Manu ne s'est jamais laissé définir par la politique au point d’être apolitique, souvent au désespoir du président du CL2P, Joël Didier Engo, qui a eu à l’interpeller sur les réseaux sociaux ainsi que son compatriote Yannick Noah, relativement à leur silence sur la terreur politique au Cameroun.

L’astuce est que le grand Manu était une forte dose de politique et d'apolitique comme Achille Mbembe le laisse entendre à travers le concept de «Negropolitanisme», qui est une forme de politique inclusive où personne n'est exclu, marginalisé et démuni; mais où la représentation est organisée et fondée sur une prise de décision éclairée comme moyen d’expression démocratique, d'autonomie basée sur le gouvernement de soi, la politique égalitaire et la réciprocité de traitement.

Il s’agit au fond de réaliser comment la politique concerne également les émotions sans qu’on ne s'en rende toujours compte. Et précisément les types d'émotions que le grand Manu communique, c'est-à-dire sa joie de vivre, son esprit de tolérance, son rire exquis et sa forte étreinte du cosmopolitisme qui sont tous un antidote à l'atmosphère ethnofasciste et rancunière qui prévaut dans notre pays d'origine aujourd'hui.

Toutes nos condoléances à sa famille, amis et nombreux admirateurs.

Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques – CL2P

http://www.cl2p.org/