CAMEROUN :: Covid- 19:La COMICODI demande de précisions au PM et lui suggère quelques pistes :: CAMEROON

PANDEMIE DU CORONAVIRUS. Combien le pays compte-t-il de médecins ? Suggestions

Monsieur le Premier Ministre,

Nous somme, est un Mouvement citoyen fermement attaché à l’esprit de rassemblement, de tolérance, de pardon et de réconciliation dans notre pays. Ce n’est pas encore acquis, tant l’esprit d’intolérance, de haine et de jalousie gratuite prédomine dans nos mentalités. Mais en dépit de tout le désespoir, nous restons engagés et déterminés, en étant convaincus que vous êtes, les autres, et tout le monde, sans coloration politique quelconque, résolument engagés dans le même train de l’espoir, l’espoir d’un Cameroon meilleur apaisé, pacifique et solidaire capable de survivre aux épreuves les plus douloureuses.

Aussi, tout en vous présentant nos félicitations pour la manière dont le Gouvernement a conduit la communication jusqu’ici sur la pandémie du Coronavirus, nous souhaitons obtenir quelques précisions importantes de nature à éclairer l’opinion.

1 – Combien le pays dispose-t-il de médecins, généralistes et spécialistes ?

2 – Combien de médecins formons-nous annuellement ?

3 – Quel est le salaire d’un médecin fonctionnaire, a) au recrutement, et b) en fin de carrière ?

4 – Quelle est la répartition par région de médecins (présence effective sur le terrain) ?

5 – Il nous revient que chaque année, entre 100 et 150 médecins quittent le pays pour aller chercher mieux ailleurs, à cause du niveau très bas des salaires et d’un encadrement décrié. Quelle stratégie le gouvernement entend-t-il engager pour stopper l’hémorragie ?

6 – Le corps médical est en première ligne pour aller en guerre contre cette pandémie, nous vous suggérons de saisir le Chef de l’Etat pour demander une augmentation exceptionnelle de leurs salaires. Certains médecins touchent à peine cent cinquante mille FCFA (200 euros), et la majorité est exploitée et abusée regrettablement. Comment les mobiliser ?

Avec notre haute et fraternelle considération./