COVID-19: Maurice Kamto appelle le gouvernement camerounais à solliciter l'expertise chinoise :: CAMEROON

Communiqué, invitant le Gouvernement à faire appel à l’assistance d’urgence et l’expertise chinoises dans la gestion de l’épidémie du Covid-19

Au regard de la menace réelle que représente l’épidémie du Covid-19 sur la vie des Camerounais et de son rythme d’expansion dans notre pays, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) demande au Gouvernement :

- D’une part, de solliciter une assistance d’urgence du Gouvernement chinois pour la fourniture du Cameroun en kits pour les tests-diagnostics du Coronavirus, afin d’assurer une couverture conséquente du pays en pareil matériel ;

- D'autre part, de recourir à l’expertise chinoise pour aider le Cameroun à faire face efficacement à la redoutable épidémie.

La Chine, dans la ville de Wuhan, a été le point de départ de cette maladie devenue aujourd’hui une pandémie. Par sa gestion réussie de la flambée épidémique du Covid-19, le Gouvernement chinois, ainsi que ses scientifiques, ont accumulé une expertise aussi bien dans les mesures et les actions de distanciation, de confinement, d’hygiène individuelle et collective que dans la prise en charge clinique et post-clinique des personnes infectées.

La vie des Camerounais étant plus importante que tout, aucune voie permettant de les préserver ou de les sauver ne doit être négligée afin d’épargner notre pays d’une catastrophe sanitaire.

Yaoundé le 21 Mars

Le Président National

Maurice KAMTO