CAMEROUN :: Région de l’Ouest: Deuils, funérailles, mariages et cultes interdits :: CAMEROON

Les prescriptions d’usage dans la région de l’Ouest- Cameroun, sont signées du gouverneur, des évêques et du maire de la ville de Bafoussam.

Les mesures édictées par le gouverneur de la région de l’Ouest ainsi que l’évêque diocésain et l’évêque auxiliaire de Bafoussam s’inscrivent dans la continuité de celles du Premier ministre, chef du gouvernement. Les deux communications rendues publiques le 18 mars 2020 entendent contextualiser les règles d’hygiène et de confinement dans l’ensemble de la région de l’Ouest.

Des règles d’hygiène sociales qui s’appliquent dans les cadres administratifs et religieux.

Le communiqué du gouverneur de la région de l’Ouest, Awa Fonka Augustine s’inspire de la disposition numéro 4 de la correspondance du Premier ministre. Une correspondance qui proscrit des rassemblements regroupement plus de 50 personnes. A cet effet, le communiqué du gouverneur de la région de l’Ouest suspend «momentanément» les festivals, mariages, meetings, cultes, anniversaires, mouvements sportifs, obsèques, funérailles et autres manifestations d’envergures pouvant réunir plus de cinquante personnes. Une communication qui exhorte aussi les populations, auprès des autorités sanitaires compétentes, les cas suspects d’infection et respecter les règles d’hygiène.

La correspondance signé de l’évêque diocésain de Bafoussam, Monseigneur Dieudonné Watio et l’évêque auxiliaire de Bafoussam, Emmanuel Dassi entend donner des orientations diocésaines dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Une lettre adressée à la communauté diocésaine de Bafoussam et aux «personnes de bonne volonté» qui rappelle, à priori le strict respect des règles d’hygiène prescrites par les spécialistes de la santé.

«Geste de paix sans contact»

Au plan pastoral, la lettre diocésaine annonce aux chrétiens catholiques du diocèse de Bafoussam, l’annulation des activités leur regroupant souvent lors de la période pascale. A ce titre, les deux prélats évoquent le pèlerinage diocésain 2020 ainsi que les formations catéchétiques préparatoires aux sacrements d’initiation chrétienne.

Au plan liturgique les évêques du diocèse de Bafoussam que pendant toute la période de crise sanitaire mondiale et d’application des dispositions spécifiques prises au Cameroun, il n y aura pas de célébration eucharistiques regroupant plus de 50 personnes. En sus, «le geste de paix se fera sans contact physique ; le célébrant pourra lever ses mains en les joignant l’une contre l’autre en signe de communion, et chaque fidèle fera de même pour exprimer la paix.»

La lettre pastorale des évêques de Bafoussam indique surtout que «s’agissant du sacrement de pénitence, toutes les célébrations communautaires sont suspendues.» De même qu’il est recommandé à chaque fidèle de faire sa confession de manière «individuelle». Au sujet du sacrement de la communion, «les concélébrant communieront par intinction, et les chértiens recevront le corps du christ dans la paume de la main.»

Appeler au numéro vert «1510»

Plus qu’une invite, l’orientation diocésaine signée des évêques du diocèse de Bafoussam se veut une instruction. «Les mesures ci-dessus sont absolument obligatoire sur toute l’étendue du diocèse de Bafoussam jusqu’à la normalisation de la situation.» De même que les prélats invitent les chrétiens catholiques à «barrer la voie à tous les faux prophètes et pseudo-exorcistes qui chercheront à donner d’autres interprétations et solutions face à ce fléaux.»

Outre le strict respect des règles édictées par le ministère de la santé, le maire de la ville de Bafoussam, Roger Tafam évoque des mesures spécifiques aux personnels et usagers. Se laver les mains à l’eau et au savon avant d’accéder aux bâtiments ; Se désinfecter les mains à l’aide du gel hydro-alcoolique ; Port obligatoire du masque de protection ; Et, éviter les attroupements dans la cour, les couloirs et les bureaux. Surtout, les différents signataires conseillent d’appeler au numéro vert «1510» pour signaler tout cas de grippe ou de toux.