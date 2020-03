CAMEROUN :: Débits de boisson, restaurants : Police et gendarmerie veillent :: CAMEROON

Malgré quelques tentatives de résistances, les propriétaires de ces lieux ont fini par se conformer à la règle pour le bien-être des populations.

18h, mercredi au quartier Damase à Yaoundé. Plusieurs bars et snacks se vident. La mesure de la fermeture des débits de boisson, des restaurants et autres lieux de loisirs tous les jours à partir 18h est respectée par plus d’un. L’épidémie du coronavirus fait visiblement prendre conscience. « Ça ne sert à rien de s’entêter. Cette maladie est réelle. Il serait sage de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement», avoue Gilles Tchabo, propriétaire d’un bar.

Tout à côté, un snack est ouvert. Les serveuses astiquent les verres et nettoient. Elles semblent ne pas être informées de la mesure. Approchées, elles avouent. « Notre patron a demandé qu’on laisse d’abord ouvert le temps de servir les quelques clients qui sont là. Et surtout de voir si on vient nous demander de fermer ». Dès 20h, la demande formelle tant attendue est faite.

Une patrouille mixte de la gendarmerie et de la police sillonne la zone. Sans complaisance, les demoiselles sont sommées de fermer sous le regard vigilant des forces de l’ordre. D’autres bars comme ce snack jouent au malin. Établissements fermés, pas de lumière, ni de musique, mais des voix qui viennent de l’intérieur. Téméraires, certains clients vont même jusqu’à s’installer sur la véranda ou la rue avec leurs boissons, une fois le bar fermé.

Du côté des boîtes de nuit, tout est fermé. Certains propriétaires ont pris la peine d’indiquer la raison à l’entrée des établissements : « Fermé jusqu’à nouvel ordre ». Même scénario dans les restaurants. Au quartier Bastos à Yaoundé, Laure Nkodo est déçue. Elle avait réquisitionné un restaurant pour l’anniversaire de son père. Malgré les négociations avec le gérant, aucun compromis n’est fait.

Le gérant est ferme : il faut respecter la règle. Désemparée, dame Nkodo se résigne quand même à rentrer chez elle et à organiser l’anniversaire de son père dans la stricte intimité. Pour faire face à la crise tout en préservant leurs chiffres d’affaires, certains restaurants d’affaires, certaines restaurants et bars se sont lancés dans la vente en ligne et livraisons à domicile.