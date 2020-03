CAMEROUN :: Covid-19: Le gouvernement mets les voyageurs en direction de Douala en quarantaine :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du littoral a assisté personnellement ce mardi 17 mars à l'aéroport à la mise en quarantaine systématique de tous les les voyageurs en provenance de pays touchés par l'épidémie de Corona virus.

La pandémie de Corona virus qui touche le monde actuellement a atteint un seuil critique. Au Cameroun, le gouvernement par le biais d'un communiqué du premier ministre a mis sur pied 13 mesures qui permettront si les uns et les autres sont disciplinés d'isoler progressivement ce virus .

Les pays européens touchés par cette pandémie ayant pris des mesures drastiques pour eux aussi dans le but d'isoler ce virus ont entraîné un flux important de voyageurs voulant rejoindre leurs pays d'origine en Afrique où il serait encore possible d'aller et de venir sans restriction.

Au vu du danger que présente ce retour massif et précipité de certains de ses compatriotes de la diaspora, le ministre de la santé publique, le Dr Manaouda Malachi a demandé au gouverneur de la région du littoral de veiller personnellement au processus de mise en quarantaine systématique de tous les passagers des vols à destination de Douala.

C'est ainsi qu'en fin d'après midi du mardi 17 mars , le numéro un de la région du littoral est allé attendre lui même l'atterrissage de ces vols. lorsque le premier vol atterri aux environs de 20h, les passagers après avoir passé tout les test mis en place à l'aéroport ont été briefé par le gouverneur sur le déroulé de leur mise en quarantaine. En effet, dès leur sortie de la salle d'embarquement, ils seront redirigés vers des mini bus présents à l'extérieur de l'aéroport et affrétés spécialement pour leur transport. Ensuite ils seront conduits vers des hôtels réquisitionnés à l'occasion où ils passeront leur quarantaine en toute sécurité.

Après l'exposé du gouverneur, les passagers plutôt disciplinés ont pris le soin pour certains d'informer leurs familles respectives de leur situation avant d'embarquer dans les bus.

Il faut dire que ces dispositions sécuritaires arrivent a un moment où le Cameroun fait frontalement face à l' épidémie de Corona virus avec déjà 10 cas déclarés. Ce chiffre qui pourrait augmenter du fait de la passivité dont faisait montre le gouvernement face aux voyageurs en provenance des pays fortement touchés par la pandémie. Cette décision de mise en quarantaine ajoutée aux mesures prescrites par le premier ministre viendront à coup sûr freiner l'évolution de ce virus sur le sol camerounais.