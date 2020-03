BELGIQUE :: Edwige Abena : «Sauvons les 115 enfants victimes de Boko Haram » :: BELGIUM

Edwige Abena est la présidente de la fédération des associations de la diaspora camerounaise en Belgique (Fascadi). Dans l’entretien qu’elle vient d'accorder à la rédaction de Camer.be, Madame Abena revient sur le chemin parcouru par la femme dans la conquête de son droit.

Cette mère de famille lance surtout un cri de cœur aux bonnes volontés afin qu’elles viennent en aide aux enfants orphelins en souffrance dans la région septentrionale du Cameroun.

Il s’agit d’une situation interpellant car celle-ci concerne des enfants âgés de zéro à seize (16) ans issues des familles décimées par la guerre au Cameroun. «Il s’agit de 115 enfants orphelins victimes de Boko Haram dans la région du nord du Cameroun.» indique notre interlocutrice.

Par le biais de l'Association Pour l’Egalité le Développement et l'Epanouissement des Femmes et des Enfants (APEDEFE), Mme Abena appelle aux dons alimentaires et financiers. Son action vise également la collecte de vêtements, de chaussures en bon état, de médicaments non périmés et autres produits de premières nécessités pour venir en aide aux orphelins ci-désignés.

L’intervention de l’asbl APEDEFE a déjà démarrée sur le terrain au Cameroun depuis plusieurs jours. Elle s’intensifiera d'ici la fin du mois de mars courant, avec espèrent les organisateurs, l'aide de tous.

La rédaction de Camer.be très sensible aux causes humanitaires, s’associe bien évidemment à l’action solidaire de Mme Abena en cette semaine dédiée au droit de la femme.

Contact pour toute information supplémentaire :