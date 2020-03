CAMEROUN :: Comment SECURISER JURIDIQUEMENT VOS OPERATIONS DE CAPITALISATION FINANCIERE :: CAMEROON

Le Cabinet Jure Entrepreneur, spécialiste du juridique d’entreprise vous propose une offre spéciale

CROWD FUNDING ET PLACEMENTS EN BOURSE

Il est de plus en plus constant de se frotter à des communications télés, radio, presse ou web portant sur des opérations capitalisation financière via les financements participatifs ou la bourse, notamment les crowd funding ou encore levées de fonds ainsi que le trading (spéculation boursière) en ligne principalement.

Trading et placement sur les marchés

Plusieurs entreprises proposent alors de tels services (trading et placement sur les marchés) ou recourent à de telles opérations (levée de fonds) à l’endroit d’un public toujours plus grand et désireux de fructifier leurs capitaux à travers de tels mécanismes novateurs. Si l’embellie est réelle, la désillusion naît le plus souvent d’un encadrement juridique faible ou peu fiable. Les opérations se soldant par des échecs laissent le plus souvent les acteurs et notamment ceux qui y investissent dans le désarroi et le déboussolèrent juridique. Comment encadre-t-on juridiquement les opérations de capitalisation financière ? Telle est la problématique.

Trois contrats types

Le Cabinet Jure Entrepreneur, spécialiste du juridique d’entreprise vous propose alors à travers une offre spéciale : un package de trois contrats types, relatifs aux opérations de levée de fonds et de placements de capitaux sur les marchés via un intermédiaire (prestataire).

Contrat type de conditions générales à un financement participatif.

Contrat type de conditions individuelles à un financement participatif.

Contrat type de placement sur les marchés via prestataire.

Une formation gratuite sur le juridique des contrats financiers. 02 consultations gratuites y afférentes (téléphone, mail, whatsapp, entretien…).

