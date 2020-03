CAMEROUN :: Message de condoléances du CODE: In memoriam Adamou Ndam Njoya :: CAMEROON

Nous, Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora (CODE) avons appris avec une immense tristesse samedi dernier le décès du Dr Adamou Ndam Njoya, Président de l'Union Démocratique du Cameroun (UDC).

Nous saluons la mémoire d'un haut commis de l'Etat, enseignant et homme politique qui laisse une famille nucléaire, politique éplorées !

Il quitte la scène avec sobriété au moment où le Cameroun se plonge dans la violence, les crises et les fléaux qu’il avait sacrifié sa vie à combattre .

Nos pensées vont également à toute la grande famille NDAM NJOYA qui vient de perdre le plus illustre de ses membres, aussi bien qu'à tous les camerounais épris de paix. Comme l'affirmait Sénèque, « quand le soleil s'éclipse, on en voit la grandeur ». Nous sommes convaincus que l’homme politique qui a combattu toute sa vie pour l’émancipation intellectuelle, politique et humaine du Cameroun et qui s’en est allé, constituera de part ses œuvres un exemple d’engagement, de volonté d’un monde meilleur à suivre par une population camerounaise éprise de démocratie et de liberté.

Nous saluons aujourd'hui la mémoire de cet homme politique courageux, téméraire, disparu sans avoir achevé son dernier combat : Celui de voir le Cameroun se libérer des forces occultes qui obstruent le pays de la voie de la liberté.

Ceux qui restent doivent poursuivre en son nom la lutte pour le changement au Cameroun.

Chez le Dr Adamou Ndam Njoya, le combat pour le Cameroun ne tenait pas d’un principe abstrait ; il savait que la vitalité de ce pays était nécessaire à son propre accomplissement et de celui des Camerounais.

Il faudrait laisser Raymond Aron dire « au revoir » à Ndam Njoya, tous les deux étaient des passionnés de la liberté. « L’existence humaine est dialectique, c’est-à-dire dramatique. » On pourrait ajouter absurde.

Bruxelles le 09 mars 2020

Pour le CODE

La Cellule de communication

Courriel: comitedecoordinationcode@yahoo.fr

http://lecode.canalblog.com