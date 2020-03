CAMEROUN :: Insécurité : Gare aux « motos arracheuses » à Yaoundé :: CAMEROON

Agressivité et incivisme restent présents dans le comportement des conducteurs d’engins à deux roues, qui se retiennent d’autant moins qu’ils sont nombreux et solidaires.

Vanessa Fogou, infirmière à la clinique Fouda, tremble encore de frayeur rétrospective quand elle en parle. C’est qu’elle avait risqué la mort, ce soir-là entre la montée Aurore et le carrefour Wada. Rentrant chez elle à moto, elle a soudain senti une vive douleur dans les côtes, côté gauche. En fait, le coup porté par un bandit lui-même à moto, qui essayait ensuite de lui arracher son sac. Déséquilibrée par l’attaque, la jeune femme a failli tomber en pleine circulation, sur un tronçon où la vitesse est une des choses les mieux partagées par les conducteurs. Finalement, le bandit a fui, sans pouvoir emporter le sac.

D’autres victimes de ce genre d’agression n’ont pas la chance de conserver leur bien, hélas ! Annie Ndoumou animatrice dans une radio de la place, a perdu son porte-monnaie en un éclair. Elle était à moto au niveau de l’école publique de Messa quand un autre deux-roues a jailli de derrière. Le bonhomme assis derrière le conducteur a happé ledit porte-monnaie. Le dimanche 16 février 2020, dans les parages de l’hôpital général de Yaoundé, une autre victime s’est soudain mise à crier : « Voleur, bandit ! ». La pauvre femme semblait tellement sous le choc que ses cris se teintaient de pleurs. Le mode opératoire est quasiment le même.

Le ou les agresseurs s’approchent en silence, façon épervier, puis passent brutalement à l’attaque. « Que vous soyez à pied, dans le taxi ou dans votre propre voiture, ils peuvent vous agresser », explique une habitante de la ville qui dit prendre désormais grand soin de bien tenir ses possessions lorsqu’elle est en route. De fait, il faut être vigilant à l’abord de la circulation. La leçon est parfois durement apprise. La jeune Josiane Ekassi ne s’attendait pas du tout à se voir agressée de la sorte, elle qui se trouvait au carrefour du Hilton hôtel, plus précisément au lieu-dit boulevard du 20 mai, zone en principe interdite aux motos…

Recommandations

Elle n’a pu que hurler : « Il est parti avec mon sac ! », sans s’adresser à quelqu’un de particulier. « Le phénomène est récurrent ici, explique Michelle Nguémo, agent d’entretien à l’hôtel Hilton. Les forces de l’ordre mènent des opérations ponctuelles, mais les bandits s’arrangent à sévir quand elles ne sont plus là », estime-t-elle. « Ils ont un dispositif pour étouffer le bruit de leur moteur », relève Médard Fongang, usurier à l’hôtel Hilton de Yaoundé, qui ajoute que les bandits à moto opèrent avec des machines puissantes.

Entre l’effet de surprise et l’accélération qu’ils placent après le forfait, ces agresseurs arrivent à fondre dans la nature. Alexia Kenné commerçante au marché de Mokolo de Yaoundé, a été victime, d’une agression dans un taxi qu’elle avait pris en course au quartier Ahala, son lieu de résidence, il y a une semaine. Alors qu’il est 18h ce jour, elle doit récupérer la somme de 1500 000 Fcfa dans une tontine et ensuite acheter du pain dans une boulangerie du centre-ville. Une fois ses courses achevées, la jeune dame demande au chauffeur de taxi de la déposer à destination.

Au lieu d’emprunter le droit chemin, ce dernier prend la direction inverse en faisant croire à Alexia Kenné qu’il veut éviter les embouteillages. La cliente ne se doute de rien. «Je me suis retrouvée subitement dans un lieu obscur et le chauffeur a arrêté le véhicule et deux inconnus sortis de nulle part se sont jetés sur moi. L’un, m’a roué de coups de poings et a cherché à tout prix à enfoncer ses doigts dans mes yeux tandis que l’autre et le chauffeur, m’ont dépouillé de tous mes biens», raconte la victime.

Au total, 1500 000 Fcfa, téléphones portables, et bijoux sont emportés. Après leur forfait, les trois malfrats ont abandonné leur victime à son sort et ont pris la fuite. Alexia Kenné sera conduite d’urgence dans un centre hospitalier de la place. Des cas pareils, on en dénombre tous les jours. Depuis quelque temps, les attaques dans les taxis pris en course ou en dépôt se multiplient et les victimes de plus en plus nombreuses en gardent le traumatisme. En guise de recommandations, la police prescrit aux victimes et à tous les usagers de taxis de toujours s’assurer que le véhicule porte un badge et dispose d’une immatriculation ainsi que le numéro de portière. Vigilance donc !