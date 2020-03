CAMEROUN :: Sérail : Joseph Dion Ngute s’est-il (re) marié ? :: CAMEROON

Questions et réponses autour de l’affaire qui fait grand bruit à Yaoundé.

Le Premier ministre est-il déjà marié ?: oui. Son épouse, Grâce Dion Ngute, occupe depuis la nomination de son époux au poste de Premier ministre chef du gouvernement, et ce comme la tradition le veut au Cameroun depuis des années, le poste de Coordonnatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac). C’est en cette qualité qu’elle représentait, le vendredi 28 février 2020, la Première Dame, Chantal Biya, présidente et fondatrice du Cerac, à la cérémonie d’inauguration des écoles publiques maternelles et primaires francophones bilingues d’Efoulan à Yaoundé. Selon des sources proches du couple, les époux auraient décidé, depuis une quinzaine d’années, de vivre séparément, sans pour autant formaliser officiellement cette séparation par un divorce.

Le Premier ministre s’est-il (re) marié ?: non. Le 28 février dernier, Joseph Dion Ngute et sa désormais fiancée, Nelly Bodo Letono, ont invité des proches, pour leur annoncer leurs fiançailles. Cette native d’Obala dans la lékié, qui est aussi chef de service au Comité de pilotage et de suivi des Pipelines de la SNH, partage la vie du chef du gouvernement depuis plusieurs années. Si Joseph Dion Ngute ne l’a pas épousée le 28 février 2020, il compte bien le faire «très prochainement» assure une source. Cela devrait passer par une procédure de divorce d’avec Grâce.

Cette affaire pose-t-elle un problème public ? Non et oui. Non, parce qu’il s’agit avant tout d’un homme qui a le droit le plus absolu de choisir, à chaque moment de sa vie, selon les convenances de son coeur-mais pas seulement, la personne avec laquelle passer sa vie. Et donc de se marier, de divorcer, de se remarier…Cette avancée-là dans les libertés individuelles, ce n’est pas EcoMatin qui la remettrait en cause. Oui, cependant, parce qu’il s’agit du Premier ministre chef du gouvernement, c’est-à-dire, du point de vue de la Constitution, du deuxième personnage de l’Exécutif, après le chef de l’Etat.

Excommunication

Le privilège d’occuper cette haute fonction impose, sans concession, un devoir d’exemplarité publique, une absolue et permanente obligation de préserver, en toutes circonstances publiques, les formes et convenances. Pour ce haut commis de l’Etat, doublé d’un diplomate au long cours qui connaît donc l’importance du timing dans l’action, la cérémonie du 28 février 2020, dont il savait que les images allaient échouer sur la place publique, fut, au moins, une faute d’image. Qu’elle fut organisée le jour même où Grâce, qui porte toujours le nom de son époux, était sur le terrain de la charité au nom de la Première Dame, laisse songeur.

Qu’elle fut organisée la veille de la célébration de la fête du 08 mars dédiée à la femme et aux valeurs qui lui sont associées en rajoute à la perplexité. Cette affaire, qui a provoqué un vif débat dans l’opinion publique où se mêlent et s’affrontent avis favorables, encourageants et jugements sévères ou à tout le moins désapprobateurs, nuit à l’image du gouvernement, qui n’a nullement besoin de ce surcroît de tension.

Oui aussi parce que pour le Cerac, cette affaire est au moins embarrassante. L’option manifestement prise par la Première dame est d’y admettre les premières épouses légitimes encore en vie des personnalités de la République. C’est donc à ce titre que Grâce Dion Ngute y a été admise et y exerce les fonctions de Coordinatrice générale. Si le Premier ministre venait à convoler en secondes noces comme il s’y est déjà engagé, la présidente fondatrice ne devra-t-elle pas, au nom du respect de ces principes, admettre Nelly future Dion Ngute au sein de cette influente organisation, lui en confier la Coordination générale, et donc excommunier Grâce? Cette dernière question, n’a, pour nous, pas de réponse immédiate. Tant beaucoup de facteurs déterminent l’action de la Première Dame.