Brasseries du Cameroun : Une nouvelle chaîne de production, un investissement de 15 milliards :: CAMEROON

L’usine Brasseries du quartier Ndokotti à Douala s’est enrichie d’une nouvelle chaine de production. Cette seule ligne verre n°14 place la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun dans le peloton de tête des pays et usines brassicoles dans le monde.

Plan triennal d’investissement de SABC

C’était une occasion importante. Le groupe SABC s’est lancé dans la dynamique de l’industrialisation. Parce que, Industrialiser un pays c’est finalement l’assurance d’un développement, d’une croissance à forte valeur ajoutée, durable et inclusif qui sont bien là les objectifs de l’émergence pour laquelle nous nous battons. Au menu des invités, il y a avait trois ministres, représentant le commerce, le développement technologique, et le travail. Il y avait aussi l’ambassadeur et le consul de France. Et tout le gotha politique, administratif et traditionnel. Toute une symbolique. L’inauguration de la nouvelle ligne verre no14 de l’usine Ndokoti est un projet né dans le cadre du plan triennal d’investissements de SABC de 65 milliards décidé mi 2017. Qui a pour ambition pour le groupe « D’être un leader agro industriel régionale de référence dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au sein d’une organisation performante, moderne, rentable et citoyenne » et au service de notre mission qui est « d’assurer une qualité et une disponibilité constantes de nos produits au meilleur prix au travers d’un réseau de distribution performants au service de nos clients »

Un investissement de 15 milliards

Il s’agit pour le groupe SABC de reprendre pour accompagner la politique gouvernementale dans la dynamique de l’émergence à l’horizon 2035, « Produire ce que nous consommons » et « consommer ce que nous produisons » Un investissement qui a couté 15 milliards et place le Cameroun comme SABC dans le peloton de tête des pays et usines brassicoles dans le monde car il n’existe que 2 lignes de ce modèle, au niveau mondial. Bien plus, Issue d’une technologie à la fois Allemande avec Krones et Heuft et Française avec Sidel et d’une capacité de maximale de 55.000 bouteilles/heure, Pour Le Directeur General Des Brasseries du Cameroun « elle permettra de produire 180 millions de bouteilles annuellement sur le milliard 300 millions de bouteilles que nous produisons chaque année soit 14% de notre production totale » Ici, on confesse qu’à chaque fois qu’un produit du Groupe SABC est consommé, c’est toute l’économie du Cameroun qui avance.

SABC partenaire au développement du Cameroun.

Une plus-value qui se matérialise au niveau macroéconomique par un tonnage édifiant. 10.000 tonnes de maïs camerounais et 30.000 tonnes de sucre camerounais sont ainsi utilisés par le Groupe SABC. Mais je pourrais citer les 35.000 tonnes de verre camerounais avec SOCAVER, les 300 millions de préformes camerounaises, les 8 milliards en valeur de capsules, intercalaires et d’étiquettes camerounais et nos 2.900 sous-traitants tous camerounais, nos 250 distributeurs et 100.000 points de vente là aussi tous camerounais. Et puis surtout comme un important partenaire au développement du Cameroun. Le groupe SABC fondé en 1948, qui a en son sein 15% d’actionnariat camerounais dont la SNI notre 2eme actionnaire de référence, 6.500 collaborateurs dont uniquement 8 expatriés, qui possède 9 usines, 41 centres de distribution est passé en 3 ans de 35% de local content à 55% et a versé à l’état 225 milliards de recettes fiscales en 2019 soit 50% de son chiffre d’affaires. Nous nous considérons de ce point de vue un véritable Groupe Camerounais et nous revendiquons haut et fort cette appartenance.