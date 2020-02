Emeutes de février 2008: Le Cameroun offrait l’image d’une certaine apathie collective :: CAMEROON

Comment a-t-on pu tirer sur les Camerounais en février 2008 ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les forces de l'ordre abattent plusieurs d'entre eux comme un chien? " Douze ans, jour pour jour après les évènements tragiques qui ont secoué le Cameroun, dans la dernière semaine de févier 2008, les Camerounais cherchent toujours à comprendre. Ils n'arrivent pas encore à sécher leurs larmes ni à apaiser leur cœur du côté de Bruxelles, Rabat, etc. Au Cameroun, de nombreuses familles ruminent encore leur déconvenue, pleurent encore leurs disparus, morts ou exilés à la suite des émeutes sanglantes de 2008.

Chaque anniversaire du fils, du frère ou du mari rouvre la plaie et charrie le désespoir. Ceux de la diaspora souhaitent organiser des activités diverses au niveau de la diaspora pour commémorer ce triste évènement qui continue à hanter les esprits au Cameroun.

L'on retiendra qu'il y a douze ans, du 25 au 28 février 2008, de jeunes camerounais étaient descendus dans la rue pour protester contre la vie chère et le projet de révision constitutionnelle voulu par le chef de l'Etat, et dire leur ras-le-bol. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre.

Les mécontentements se sont tout d'abord cristallisés autour de la hausse du prix des carburants. En effet, ceux-ci ont augmenté de 15 FCFA le 7 février 2008, jour de la demi-finale de la CAN 2008 à laquelle le Cameroun participait. À ce moment, la hausse passe relativement inaperçue. Quelques jours plus tard, toutefois, le mécontentement de la population grandi dans un contexte où le prix de la plupart des produits de première nécessité est en hausse.

Par ailleurs, le projet de Paul Biya de modifier la constitution du Cameroun afin de se représenter en 2011 rencontre une vive opposition dans le pays, et notamment à Douala. Depuis plusieurs mois, en effet, le gouverneur de la province du Littoral interdit systématiquement les manifestations de l'opposition, principalement le SDF, s'opposant à la révision de la constitution, tout en autorisant, voire en soutenant, des manifestations en faveur de la modification de celle-ci, organisées par le parti au pouvoir, le RDPC.

Le 21 février 2008, la chaine de télévision Equinoxe TV et la radio Equinoxe FM sont fermées par l'administration pour absence dit t-on, de licence et non-paiement de la redevance. Ces chaines étaient connues pour leurs lignes éditoriales proche de l'opposition.

Les évènements

23 février 2008

Le Député Jean Michel Nintcheu du SDF (Social democratic front) organise une manifestation le soir contre la modification de la constitution malgré l'interdiction du gouverneur. La police disperse la manifestation et aurait utilisé des balles réelles. Il y aurait eu un à deux morts.

Mise à sac d'une station service. Un bus de la Socatur est incendié.

24 février 2008

La journée semble avoir été plutôt calme. Peu d'incidents signalés.

25 février 2008

Début de la grève de taxis.

Deux personnes ont été tuées dans le quartier de Bessengue selon l'AFP. Des affrontements et bavures policières dans le quartier de Bonabéri font quatre morts.

Pillage des magasins tenus par des Chinois dans le quartier d'Akwa. Des stations services sont mises à sac. Une partie de la mairie de Douala Ve est brûlée.

26 février 2008

Des émeutes à Limbé, Bamenda, Buea et Bafoussam. Un mort signalé à Bafoussam et un autre à Douala.

27 février 2008

Des émeutes sont signalées à Yaoundé principalement aux quartiers Biyem-Assi et briqueterie.

À Douala, des manifestants présent sur le pont de Bonabéri sont contraints de se jeter dans le Wouri par la police qui tire à balles réelles. Les bilans font état de dizaines de morts par noyade. Ailleurs à Douala et dans d'autres villes du Cameroun, la presse fait état d'une trentaine de morts par balles (1).

2000 manifestants défilent à Douala pour réclamer une baisse des prix des denrées de base.

28 février 2008

Trois morts dans des affrontements dans la province de l'ouest. Calme relatif à Douala et Yaoundé, mais peu de circulation.

L'armée a fermé et confisqué le matériel de la radio Magic FM. Selon la direction de la radio, cette fermeture aurait pour cause les émissions où les auditeurs prennent la parole et qui critiqueraient le pouvoir.

29 février 2008

Reprise de la circulation des taxis à Douala et Yaoundé.

Quelques affrontements entre manifestants et forces de l'ordre dans les villes de l'Ouest.

1er mars 2008

Retour à la normale dans tout le pays.

Bilan des émeutes

Selon le bilan officiel, annoncé le 5 mars 2008 par le ministre camerounais de la communication, il y aurait eu 24 morts dont un policier ; la police aurait procédé à plus de 1 500 interpellations ; certains manifestants seraient toujours recherchés par la police. Ils sont considérés comme leaders des manifestants du quartier briqueterie à Yaoundé, la capitale politique. La radio RFI avait dressé un premier bilan de 170 morts le 27 février 2008.

L'ONG Camerounaise « La maison des droits de l'Homme », évoque, quant à elle, plus de cent morts tout en reconnaissant ne pas être capable d'évaluer précisément le bilan en vies humaines (2).

Le bilan des de cette semaine de manifestation est lourd. 40 morts pour le gouvernement, contre 139 morts pour l'action camerounaise pour l'abolition de la torture (Acat), une Ong locale. De nombreux blessés sont enregistrés dans les hôpitaux pendant que les dégâts matériels se chiffrent à plusieurs centaines de millions. Plus de 3000 jeunes arrêtés seront incarcérés dans les prisons. Les derniers prisonniers vont recouvrer la liberté à Dschang en avril 2018.

A ce jour, aucune enquête n'a permis d'établir les responsabilités et il est un peu difficile pour les familles des victimes de faire le deuil.

Il s'agit donc d'un devoir de mémoire pour rappeler le drame qui a secoué une semaine durant, les principales villes du Cameroun en février 2008.

1- Le gouvernement veut faire disparaître les traces - Le Messager - 07/03/2008

2- Les violences au Cameroun auraient fait plus de 100 morts, selon une ONG - Le Monde - 05/03/2008