Nestlé Cameroun et Socaped accueillent de nouveaux résidents en pédiatrie. :: CAMEROON

L’hôtel Hilton de Yaoundé a servi de cadre pour l’accueil de nouveaux pédiatres qui prendront le service de la santé et du bien-être des enfants. La cérémonie d’accueil était organisée par Nestlé Cameroun en partenariat avec le Société Camerounaise de pédiatrie.

La 32 eme promotion « humilité, intégrité, service de qualité » est sortie des fonts baptismaux. C’était en présence du Dr. BEGE Marie- Paule, présidente de l’Association des Résidents en Pédiatrie du Cameroun (ARPEC), du Pr. KOKI NDOMBO Paul Olivier, Chef de Département de Pédiatrie de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l’Université de Yaoundé I, du Pr. CHELO David, Secrétaire Général de la SOCAPED, du Pr. MBU Robinson, Directeur de la Santé Familiale au Ministère de la Santé et, des représentants de la Directrice de la Promotion de la Santé et du Directeur de la Coopération du Ministère de la santé.

La cérémonie était plutôt riche. Des exposés plein d’enseignements. Autour de la problématique de la résistance aux antibiotiques. Sous la coordination scientifique du Pr. Séraphin NGUEFACK, les nouveaux résidents, et leurs maîtres ont pu discuter et échanger sur une question centrale en matière de santé publique au Cameroun celle des : résistances aux antibiotiques, un problème en contexte camerounais. Dr Ngando Laure a entretenu les nouveaux sur « le profil de résistance aux antibiotiques chez les enfants » Au terme duquel le spécialiste a lancé un appel « La résistance aux antibiotiques est une réalité, tout le monde doit s’engager. C’est un risque universel qui demande un engagement multisectoriel » A Nestlé Cameroun, on a compris la gravité de la situation «Pour Nestlé, la garantie d’une meilleure qualité des soins de santé à l’enfant passe par une formation continue et évolutive, des pédiatres et autres professionnels de la santé des enfants. C’est à ce titre qu’à travers l’Institut Nestlé Nutrition, Nestlé a pour mission de fournir aux professionnels de la santé, l’information et la formation de premier choix en matière de nutrition infantile »

Il y a avait aussi la question lancinante de l’utilisation des antibiotiques. Sous le thème « Microbiote et antibiothérapie » exposé par Dr Isabelle Mekone Nkwele de l’hôpital général de Yaoundé. Le constat a été claire « les antibiotiques circulent sans contrôle » Et, le gouvernement a été interpellé sur leur vente illicite. Les pédiatres ont pris l’engagement de faire quelque chose contre une prescription anarchique des antibiotiques. Ceci passe par la sensibilisation, la formation pour respecter les canons de l’utilisation et l’usage des antibiotiques. Nestle Cameroun quant à lui, dans son engagement d’entreprise citoyenne a indiqué «les nouveaux résidents pourront bénéficier de l’offre de formation de l’Institut Nestlé Nutrition et, compléter ainsi la qualité des soins et des conseils nutritionnels aux parents et à leurs enfants. Ce qui devrait permettre d’améliorer à moyen et à long terme, les indicateurs de santé publique au Cameroun »

Cela fait 17 fois que Nestlé Cameroun parraine la sortie des pédiatres. Cette fois encore, le Directeur General, Robert HELOU a rassuré « je renouvelle mes vœux de bienvenue aux nouveaux résidents en pédiatrie et leur souhaite plein succès dans leur future carrière professionnelle. Qu’ils sachent qu’ils trouveront toujours auprès de Nestlé une oreille attentive à leurs besoins de formation et de renforcement de capacités en matière de nutrition infantile. »