CAMEROUN :: Alerte : Executions extrajudiciaires !!! :: CAMEROON

Un jeune homme abattu dans l’enceinte d’un hôpital par l’armée

Le jeune Fuh Augustine, âgé de 49 ans originaire de Bafut, résident au lieu dit last pole, Ngomgham, Mankon, a été abattu cet après midi 19 fevrier 2020, par un élément de l’armée camerounaise dans l’enceinte de Saint Mary Catholic Hospital de Mankon, à Bamenda alors qu’il conduisait le nommé Fru Romarus blessé par balle pour y subir des soins.

Mandela Center International salue la prompte réaction de la hiérarchie militaire avec l’arrestation de l’auteur de l’assassinat et sa détention à la compagnie de Bamenda.

Mandela Center International exige des sanctions appropriées à l’endroit de cette brebis galeuse de l’armée camerounaise et une indemnisation par le gouvernement camerounaise de la famille de la victime.

Mandela Center International tient à rappeler aux parties en conflit que la guerre dans les régions anglophones est un conflit armé non international de grande intensité, et par conséquent les forces gouvernementales et les groupes armés sont astreints au Droit International Humanitaire notamment la Convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels.