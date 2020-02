CAMEROUN :: Région de l'Ouest: 02 filles de 20 ans et un garçon de 05 meurent d'empoisonnement :: CAMEROON

Arrondissement de Bafou, département de la Menoua, région de l'Ouest Cameroun. Ce mercredi 19 février 2020.

Trois morts des suites d'un empoisonnement. Sur le carreau, trois morts : deux filles de 20 ans, et un petit garçon de 05 ans. L'une des filles était la grande soeur du petit garçon.

Les faits. A en croire des personnes qui ont contacté notre rédaction, ce matin, avant de se rendre à l'école, une fille de 20 ans a convié sa copine du même âge, à venir manger un mets de légumes appelé ndolè, accompagné de couscous. La fille s'est rendu chez sa camarade, en compagnie de son cadet de 05 ans. Tous les trois ont mangé, avant l'issue tragique.

Des informations font état de ce que, les trois élèves ont été tour à tour conduits à l'hôpital des sœurs de Badenla , puis à l'hôpital de district de Bafou, avant de mourir presqu'au moment.

L'emprisonnement de la nourriture mangée ce matin par les trois victimes, serait la thèse la plus plausible.

Les fins limiers de la brigade de gendarmerie de Nkogni, mènent des enquêtes pour déterminer les causes de cette tragédie, et éventuellement mettre le grappin sur leurs auteurs.

Ah non, et non ! C'est ignoble, indicible et inaudible de décimer des êtres humains avec une telle froideur et indifférence. La rédaction de Camer.be marque toute sa vive désapprobation, et soutient les autorités, notamment les gendarmes, dans la recherche de la vérité, et surtout que les auteurs soient sévèrement punis.