Pr. Narcisse Mouelle Kombi: « Le Cameroun est prêt » :: CAMEROON

Monsieur le Ministre, le Cameroun accueille ce lundi la cérémonie de tirage au sort du CHAN 2020. Tout est-il prêt pour la réussite de cet événement ?

Je dirais d’entrée de jeu que le Cameroun est prêt. En effet, le COCAN et la CAF préparent cet événement depuis plusieurs mois. Des réunions ont été inaugurées à l’occasion de la visite de travail du président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, au Cameroun du 12 au 16 janvier dernier. Rencontres qui se sont poursuivies lors de la présente visite d’inspection de la CAF. Le synopsis de cette cérémonie a été examiné et validé et comporte deux principales articulations.

D’une part, des prestations artistiques et culturelles et d’autre part le tirage au sort proprement dit. Les commissions compétentes du COCAN 20-21 et la CAF travaillent depuis plusieurs semaines en vue d’offrir au public un spectacle exceptionnel. Il convient de noter que la cérémonie du tirage au sort est le premier test grandeur nature dans la perspective de l’organisation du prochain CHAN. Nous devons saisir cette opportunité pour démontrer la capacité du comité d’organisation et du Cameroun à relever le défi d’assurer le succès des événements projetés en 2020 et en 2021, afin d’être à la hauteur des attentes de la CAF et de tous les fans du football. C’est pour cela que nous avons préparé avec beaucoup de sérieux ce grand événement. Depuis plusieurs semaines, nous faisons des descentes régulières sur les différents sites de préparation de l’événement afin de s’assurer du bon déroulement des préparatifs qui s’exécutent de manière harmonieuse.

Le message que je voudrais adresser par votre canal est celui de la mobilisation générale du public pour cette grande manifestation. Le Palais polyvalent des sports de Yaoundé est fin prêt pour accueillir tout le monde à cet événement qui débute à 17h 30. Le premier succès du tirage au sort doit être populaire. Je saisis l’opportunité qui m’est ainsi offerte pour exprimer ma déférente gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul BIYA pour sa très haute sollicitude à l’égard des activités d’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Lui qui a bien voulu désigner Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement en qualité de représentant personnel à cette importante cérémonie, qui se déroulera en présence de M. Ahmad Ahmad, Président de la Confédération africaine de football. Ce dernier a bien voulu accepter de revenir au Cameroun un mois après son dernier séjour en janvier dernier. Je voudrais d’ailleurs lui exprimer la gratitude du Cameroun et du comité d’organisation pour l’accompagnement constant dont bénéficie notre pays dans le cadre des préparatifs du CHAN et de la CAN.

Ce tirage au sort marque une étape importante vers le CHAN. Qu’est-ce qui est prévu en termes de déploiement du Comité d’organisation aussitôt la cérémonie terminée ?

Après la cérémonie de tirage au sort, nous aurons près de 47 jours avant le kick-off de la compétition. Les préparatifs seront intensifiés sur tous les sites, à travers l’accélération de la mise en œuvre des plans d’action soumis par les différentes commissions techniques. Dans ce cadre, la formation des divers maillons de la chaîne organisationnelle sera l’une de nos priorités. Nous aurons à former tous les acteurs majeurs de l’organisation, notamment les stadiers, les volontaires, les représentants de la presse, les hôtesses, entre autres.

Déjà, dès le 18 février, le COCAN va accompagner sur le terrain les différentes équipes qualifiées dans le cadre des visites de familiarisation des sites. Les responsables de chaque équipe visiteront à cette occasion les terrains d’entraînement, le stade de compétition ainsi que les hôtels, afin d’apprécier les conditions d’hébergement et de séjour pendant le CHAN. Bien entendu, nous serons davantage attentifs à la préparation de notre équipe afin de lui permettre de participer de manière honorable à cette compétition. Les Lions A’ qui se trouvent actuellement en République démocratique du Congo dans le cadre de la poursuite de leur préparation. En tout état de cause, je dirais qu’avec la cérémonie de tirage au sort de ce lundi, le CHAN Total Cameroun 2020 est inexorablement sur les rails.

Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que tous les Camerounais se sentent concernés par l’événement de lundi ?

On aurait pu organiser cette activité dans un hôtel ou tout autre lieu avec des capacités réduites d’accueil. La cérémonie du tirage au sort de ce lundi aura lieu au sein du prestigieux Palais polyvalent des sports de Yaoundé. C’est une salle qui dispose de plus de 5000 places assises et qui a subi des aména- gements spéciaux pour la circonstance. Nous avons émis des billets d’invitation conséquents dont la distribution a pris en compte toutes les strates sociales. Nous avons également offert au public la possibilité d’acquérir les invitations en ligne jusqu’à ce lundi. L’entrée est libre et gratuite, sous réserve de la présentation d’un billet d’invitation pour des besoins de maîtrise des effectifs. Le Cameroun est un peuple de sportifs. Nous devons commencer à le prouver dès la cérémonie de tirage au sort de ce lundi.

La CAF vient de procéder à sa dernière visite d’inspection. Le Cameroun est-il définitivement rassuré et rassurant ?

Le Cameroun est prêt à organiser le CHAN 2020. La rencontre organisée samedi dernier a été l’occasion pour les experts de la CAF de faire la restitution de leur dernière visite d’inspection avant la tenue de la compétition qui, je le rappelle, aura lieu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020 sur les sites de Yaoundé-Mfandena, Douala-Japoma, Douala-Bépanda et Limbe-Buea. Les infrastructures nécessaires pour l’organisation du CHAN sont disponibles et opérationnelles sur tous ces sites. Les experts de la CAF ont d’ailleurs apprécié les évolutions notables sur tous les sites qui découlent de la mise en œuvre des recommandations faites à l’occasion de leurs précédentes visites d’inspection. La réunion de restitution a cependant permis un partage d’information sur divers aspects pratiques qui permettront au COCAN de mieux affiner l’organisation sur le terrain. Je pense par exemple aux aspects liés à la sécurité, au transport, à la billetterie, à la santé, à la communication et aux TIC, entre autres. Je voudrais apprécier ici le sens de collaboration et d’ouverture des experts de la CAF, ainsi que l’engagement des membres des différentes commissions techniques. Toute chose qui permet d’envisager une belle fête du CHAN, avant la CAN que notre pays abritera du 9 janvier au 6 février 2021.