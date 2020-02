CAMEROUN :: Kye-Ossi : Jacques Fame Ndongo désavoue un chef traditionnel :: CAMEROON

Pour avoir tenu des propos haineux et tribaux, l’homme a essuyé les foudres du président de la commission régionale de supervision de la campagne électorale pour le Sud. C’était au cours du grand meeting de campagne tenu à la place de fête qui a connu la participation du sultan roi des Bamoun, membre du bureau politique du Rdpc .

Kyé-Ossi est une ville qui attise les appétits du fait de sa position géographique, et les activités économiques qui s’y développement. De ce fait, Kyé-Ossi devient alors sollicité par le politique et tient à y avoir son contrôle. Plusieurs partis politiques sont lice également pour le scrutin prochain, l’enjeu est grand et la pression monte. C’est une ville qui s’est souvent distinguée par les affrontements entre les autochtones qui voient la présence des arrivants comme une forte menace.

Ces derniers occupant un volet important dans l’économique et le domaine agropastoral. Ce jour, jour de grand meeting pour le Rdpc au niveau de la commission communale de Kyé-ossi, les petits plats sont mis dans les grands pour avoir un résultat de séduction exemplaire. Les discours sont prononcés à tour de rôle dévoilant ainsi au grand public, les liste des différents candidats pour les municipales que pour les législatives sous l’acclamation du public. Mais l’allocution qui a laissé l’assistance perplexe est celle de Petit Messa, chef traditionnel de 2 ème degré du village Meyo Nkoulou, qui certainement n’a pas eu la maîtrise nécessaire pour contenir ce qui lui brûlait le coeur, peut-être c’est ce qui se dit tout bas dans certains milieux pas tout à fait accessibles à tous.

Il dit, « Kyé-Ossi est une ville des Ntoumou. Ceux qui y viennent faire leur commerce et d’autres activités agropastorales doivent le savoir et n’ont aucun challenge à faire aux autochtones. Peut-on faire de la sorte chez vous, c’est un mépris voire une insulte pour notre communauté ». Au moment où sur toutes les lèvres le discours politique raisonne au vivre-ensemble, ce chef traditionnel opte pour le tribalisme et la haine dans un propos qui n’a plus de place dans le quotidien des citoyens camerounais. Ce que Cyrille Edou Alo’o président de la commission communale de Kyé-Ossi voit différemment. Il situe ce meeting dans le but de magnifier le Rdpc qui est un parti guide du Cameroun, qui prône les valeurs de paix, du vivre-ensemble, de démocratie, de fraternité et de solidarité entre les peuples. Kyé-Ossi est donc une ville de particularisme parce que c’est le Cameroun en miniature où on retrouve la densité économique, toute la complexité linguistique et culturelle. L’occasion s’y prête pour la célébration du parti et les idéaux de son président national.

OEuvrer pour le progrès

Ce qui ne laissera pas indifférent le sultan Ibrahim Mbombo Njoya roi des Bamoun dont le déplacement ce jour à Kyé-Ossi n’était fortuit à en croire. Il dit, « Je vous invite à aller voter, cela prouve que le Cameroun est débout sous la conduite de son président son excellence Paul Biya. Je suis venu également apprécier le vivreensemble qui est manifeste à Kyé-Ossi ». Kyé-Ossi est donc une ville aux atouts exceptionnels avec lesquels, les camerounais se doivent de dénicher pour le progrès de leur pays. Ce que reconnait le président de la commission régionale de campagne pour le Sud, le Pr Jacques Famé Ndongo répondant au discours d’exclusion du chef traditionnel.

Il affirme, « Ici à Kyé-Ossi vous êtes chez vous. C’est pourquoi tout discours de haine, de tribalisme, d’autoritarisme n’est pas du Rdpc. Celui qui s’y engage est un anti rdpciste, ou un rdpciste de façade. Nous allons gagner à Kyé-Ossi, dans la vallée du Ntem et dans la région du Sud avec les voix de toutes les tribus, de toutes les régions. Je porteur d’un message du chef de l’état qui prône l’apaisement des tensions, le rassemblement, la démocratie, le score électoral qui doit être de 100 % de suffrages exprimés valablement et le taux de participation qui doit également être de 100 % ». Parce qu’il faut une légitimité pour une victoire transparente et démocratique. Le Rdpc est alors un parti de la paix, de l’unité, du rassemblement et du progrès pour un Cameroun plus rayonnant. Mais, il faudra y demeurer vigilant car, l’ennemi ne dort jamais.