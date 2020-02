CAMEROUN :: Art visuel : La 10ème édition de BARBECUEXPO 2020 confirmée pour le 15 février 2020 :: CAMEROON

Le samedi, 15 Février 2020, à partir de 15Heures, la "Villa Batanga" située au "Carrefour Pendaison", abrite la 10ème édition de BARBECUEXPO. Placée sous le thème « L’art qui nous rassemble », cette édition qui se veut spéciale, en plus de la traditionnelle exposition de peinture, a pour ambition de mettre en avant le génie créatif des artisans et Toutes Petites Entreprises (TPE) faisant la promotion du « Made in Cameroon »

Comprendre le BARBECUEXPO ?L’idée sous-tendant l’expo d’art visuel "BARBECUEXPO" est le regroupement dans un atelier, en plein air, de tous les jeunes artistes refoulés dans des galeries, pour défaut d’expérience, afin de leur offrir une tribune. Et, par la même occasion, réunir autour d’un plat symbolique, le fameux « poisson braisé », des mécènes, des amoureux de l’art, des amateurs et des spécialistes d’horizons divers de la culture Camerounaise.

Cet événement porté à bout de bras par les artistes eux-mêmes, ne bénéficie d’aucune subvention de l’Etat, ni d’une quelconque organisation internationale non gouvernementale. Le BARBECUEXPO est une initiative de l’artiste peintre et designer chevronné camerounais, Mboko Lagriffe.

Conditions de participation

1- Qui ?

Tous artistes régulièrement inscrits, à partir de 15 ans, ayant pour médium la peinture, la sculpture, le dessin textile et ou de mode, l’illustration, la Bande dessinée ;

Artistes amateurs ou professionnels, sans distinction de sexe, vivant et travaillant au Cameroun.

Artisans et autres (Toutes Petites Entreprises), acteurs et actrices du « Made in Cameroun » exerçant au Cameroun ou venus de l’étranger.

2- Comment ?

a) Artistes plasticiens : 25 000 FCFA

Artisans et TPE : 30 000 FCFA

b) Public : 2.000 FCFA (un repas accompagné d’une boisson inclus)

c) Prix : Dans le but de permettre aux jeunes artistes et aux jeunes collectionneurs de profiter amplement de cet événement, tous les tableaux exposés dans le cadre du BARBECUEXPO sont vendus chacun, au prix unique de 100 000 FCFA.

(Téléchargez le formulaire d’inscription au BARBECUEXPO 10eme Edit).