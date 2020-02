CAMEROUN :: 172 fonctionnaires indûment rémunérés comme personnel de missions diplomatiques :: CAMEROON

Selon le ministère des Finances, les résultats de l’opération de toilettage du fichier solde consulaire devront entrainer la suspension de ces agents publics du fichier pour des économies de 3,16 milliards de FCFA.

Le ministre des Finances, Louis Paul Motaze a annoncé dans un communiqué l’identification de plusieurs dizaines de fonctionnaires de l’Etat percevant indûment des salaires aux taux extérieur. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). En effet, leur salaire était multiplié par un indice de correction comme s’ils étaient affectés dans une mission diplomatique à l’étranger alors qu’ils sont en service au Cameroun.

L’opération de Comptage physique du personnel de l’État (Coppe) a permis de débusquer ces frauduleux consulaires. « En ce qui concerne l’assainissement du fichier solde, les résultats de l’opération de toilettage du fichier solde “consulaire” devront entraîner inéluctablement la suspension de 172 agents publics du fichier, pour des économies de l’ordre de 3,169 milliards de FCFA par an, et pour près de 34 milliards FCFA à recouvrer », indique le Minfi. Cette suspension intervient six mois après la correspondance adressée le 1er août 2019 par Louis Paul Motaze à son homologue des Relations extérieures (Minrex), Lejeune Mbella Mballa. Dans cette note, le Minfi écrivait au Minrex qu’il y a « une forte présomption de détournement des deniers publics au moyen d’attribution frauduleuse des salaires au taux extérieur accordés à certains personnels réels ou fictifs de l’État, a été constatée ».

Afin de bien comprendre cette situation, Louis Paul Motaze implorait à Lejeune Mbella Mbella de bien vouloir se faire représenter par deux de ses collaborateurs (direction des affaires générales et division des affaires juridiques et des engagements internationaux de l’État) à une concertation y relative munis des listes des personnels de l’État en service dans les missions diplomatiques du Cameroun à l’étranger. Pour rappel, le lancement du Coppe par l’Etat en 2010 a permis d’extirper du fichier solde des personnes qui y émargeaient illégalement.

Mais aussi, d’apurer le fichier des pensionnés, notamment en extrayant les décédés dont les virements n’avaient pas été suspendus. Le but de rationaliser la masse salariale de l’Etat qui tourne actuellement autour de 1000 milliards de FCFA sans précision sur le nombre exact de fonctionnaires. En juillet 2018, cette opération a permis de repérer environ 44 000 fonctionnaires imaginaires ou décédés et dont les salaires étaient perçus par des tiers.