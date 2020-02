CAMEROUN :: Campagne électorale : Un opposant sauvagement assassiné à Mfou :: CAMEROON

Camer.be a appris qu'un militant du parti Univers de Prosper Nkou Mvondo a été assassiné ce jour à Mfou, département de la Mefou et Afamba (région du Centre Cameroun).

Campagne électorale sanglante à Mfou. L'événement qui précède les élections législatives et municipales du 09 février 2020, est déjà entaché d'un crime crapuleux, marqueur de l'intolérance des uns et des autres. Un militant du parti Univers a été assassiné à la machette, juste avant le début d'un meeting à Mfou. Selon des témoins, la victime a été assommée de deux coups de machette, par un homme non encore identifié de façon précise.

" Juste quelques indices et de forts soupçons ", a confié une source sécuritaire à votre journal. Grièvement atteint de deux violents coups de machette, le militant du parti Univers a été transporté à l'hôpital de district de Mfou où il a rendu l'âme plus tard.

Président du parti Univers et natif de Mfou, des sources font savoir que Prosper Nkou Mvondo serait fortement convaincu que c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), parti au pouvoir, qui serait le seul commanditaire de ce assassinat odieux. Le parti Univers est une vraie menace pour le parti au pouvoir pour les élections législatives et municipales du 09 févier prochain, dans le département de la Mefou et Afamba.

Des enquêtes de la gendarmerie sont vivement attendues pour retrouver l'auteur de cet assassinat qui a installé un climat de tension dans le département de la Mefou et Afamba.