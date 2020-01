La Chine, principal animateur du trafic import-export au port en eau profonde de Kribi au Cameroun :: CAMEROON

Selon les statistiques que vient de publier le Port autonome de Kribi (PAK), l’entreprise publique qui gère le port en eau profonde de Kribi, mis en service en mars 2018 dans la région du Sud du Cameroun, 87% du trafic export sur cette plateforme est à destination de l’Asie.

Par ailleurs, précise le PAK, l’essentiel de ce trafic export, constitué principalement du bois en grume et débités (99% des marchandises chargées à l’export), est orienté vers la Chine. Viennent ensuite l’Allemagne, la Belgique, le Congo et la France. « En Europe, les produits exportés sont des dérivés du cacao, soit du beurre, des tourteaux et des fèves », souligne le PAK.

La concentration des exportations des bois vers la Chine, activité menée par des forestiers camerounais, tchadiens, congolais (RD) et centrafricains, selon les ONG, s’explique par l’entrée en vigueur dans l’Union européenne (UE) des accords Flegt. Ces accords sont réputés plus rigoureux en matière d’exploitation forestière et de traçabilité du bois vendu sur le marché européen.

Matériaux de construction, équipements…

Pour éviter cette rigueur, plusieurs forestiers africains se détournent de leur marché originel qu’est l’UE, pour réorienter leurs exportations vers la Chine réputée plus souple, soutiennent les ONG de protection de l’environnement.

En plus de l’export, l’Empire du Milieu domine largement le trafic à l’import sur la plateforme portuaire de Kribi. « La Chine est le premier importateur au port de Kribi. L’essentiel des produits d’origine asiatique sont des matériaux de construction, des machines et appareils électriques, puis les produits alimentaires », apprend-on officiellement.

Cette prépondérance des importations chinoises, dominées essentiellement par les matériaux de construction et les équipements, s’explique par le nombre de chantiers d’infrastructures que conduisent les entreprises chinoises au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale.

Il s’agit concrètement des entreprises telles que Sinohydro (barrages, routes, bâtiments, etc.) ou encore CHEC. Cette dernière société a notamment construit le port en eau profonde de Kribi, achève actuellement l’autoroute qui dessert cette infrastructure, et est dans les starting-blocks pour la 2e phase de construction du port, qui permettra de doter la de Kribi d’un 2e terminal à conteneurs, deux fois plus long que le premier (350 m).