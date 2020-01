CAMEROUN :: Elecam autorise la double représentation dans les bureaux de vote :: CAMEROON

Législatives et municipales du 9 février 2020. Le Directeur Général des Elections Erik Essoussé a indiqué mardi que chaque bureau de vote sera tenu par une seule commission locale de vote (CLV) et non pas 2 (une pour les municipales et une pour les législatives) comme l'espéraient certains partis politiques.

Pas de double Commission, mais 2 représentants possibles

Le bureau unique de la CLV sera composé d'un président désigné par le chef d'Agence départemental d'Elecam, d'un représentant de l'administration choisi par le sous-préfet, d'un représentant de chaque liste de candidats pour les législatives et/ou d'un représentant de chaque liste de candidats pour les municipales.

Vide juridique

Pour rappel, le code électoral n'a pas prévu la constitution de la commission locale de vote en cas du double scrutin.

Le directeur des élections a donné l'interprétation susvisée du code électoral après une récente concertation avec les représentants des 58 partis en lice et les médias.

Du coup, les partis ne sont pas obligés de désigner deux représentants par commission locale de vote (CLV). Un seul pourrait suffir pour ceux des partis qui le désirent selon le prescrit de la loi électoral.

La constitution des CLV devra être effective pour les 26 270 bureaux répartis sur le territoire national au plus tard le 3 février prochain, soit 6 jours avant le déroulement du double srutin.