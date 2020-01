CAMEROUN :: Yaoundé : Une fausse capitaine médecin arrêtée :: CAMEROON

Mademoiselle Bidja Mampouo Liliane Nelly, 25 ans, a été arrêtée par une patrouille de gendarmerie le 19 janvier dernier au quartier Ekounou à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Les forces de sécurité camerounaises ont mis la main sur une fausse capitaine médecin. En patrouille le 19 janvier dernier, celles-ci ont interpellé une jeune et frêle dame à l'allure militaire d'emprunt. Juste des artifices. La nommée Bidja Mampouo Liliane Nelly, apprend Camer.be de source sécuritaire, jouait à la capitaine médecin. Elle a été arrêtée.

Au moment de son arrestation, elle était vêtue d'un uniforme militaire dont la chemisette était grise, la jupe noire. Et nos sources de rapporter que la " capitaine médecin " Bidja Mampouo Liliane Nelly arborait une plaque nominative floquée de ce grade d'officier subalterne. Et pour couronner le tout, la jeune dame portait un pistolet noir ( un jouet ) de fabrication artisanale, une ceinture de dotation et deux languettes de couleur grise.

C'est l'air trop civile et agitée de la prétendue capitaine médecin, ses gaucheries et son goût prononcé pour la fanfaronnade, qui aux dires de notre informateur, ont attiré l'attention de la patrouille.

Mademoiselle Bidja Mampouo Liliane Nelly est encore en exploitation. Elle aurait escroqué d'importantes sommes d'argent à plusieurs personnes par divers trafics d'influence et usurpation de titre.