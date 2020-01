CAMEROUN :: Logements sociaux : 535 chantiers abandonnés à Douala :: CAMEROON

Après 10 ans de travaux, aucune petite et moyenne entreprise camerounaise n'a atteint ses objectifs. Dans le lot de 1175 logements attribués à ces dernières, 640 sont en cours d'achèvement. Certains prestataires locaux ont pris la clé des champs après avoir perçu de l'Etat d'importants montants (avance de démarrage, décomptes). Seuls les lots construits par les chinois sont achevés. Soit 660 logements. Depuis 2010, les chantiers exécutés par les entreprises locales affichent un taux de réalisation global de près 70%.

Le 12 février 2019. La ministre de l'Habitat et du développement urbain (Minhdu) effectuait sa toute première visite sur le chantier de construction des logements sociaux de Mbanga- Bakoko – Yassa, dans la ville de Douala. Célestine Ketcha Courtès venait évaluer l'état d'avancement de ce gigantesque projet confié à des entreprises chinoises et à des petites et moyennes entreprises locales. Respectivement 660 logements attribués aux Chinois, et 1 175 logements à des ingénieurs camerounais.

En visite de travail, ce 13 janvier 2020, Célestine Ketcha Courtès ne s’y est plus rendu. Mais, le sujet ne lui a pas échappé. Les entreprises camerounaises prestataires de plusieurs lots de chantiers ont été rappelés à l'ordre : « l'urgence doit être dans le camp des entreprises car l'Etat a payé. Nous ne pouvons pas aller de prorogation en prorogation », a indiqué sèchement le membre du gouvernement. Sur le terrain le constat est déplorable : 535 logements sociaux attribués aux prestataires locaux sont à l’abandon. Ils sont même déjà occupés par des « squatteurs » occasionnels d'origine camerounaise ou centrafricaine. Officiellement, au 21 janvier 2020, l’on en était à un taux d’exécution de 65% des travaux de construction des 1 175 logements.

Les travaux d'aménagement des voies d'accès sont entièrement exécutés et réceptionnés. Les travaux du quaternaire présentent un taux d'avancement de 60%. Le marché de réalisation des stations d'épuration est en cours de réattribution. Seuls les 660 logements attribués aux techniciens chinois sont livrés et officiellement occupés depuis août 2019.