Législatives et municipales 2020: Le Mouvement citoyen national camerounais entre en action à Bafang :: CAMEROON

Sous la conduite de l'honorable Jean Monthe, l'équipe de campagne du Mouvement citoyen national camerounais-Mcnc-est entrée en action ce samedi 25 janvier 2020 à l'entrée de l'école technique d'agriculture de Bafang.

Ouvrant le bal des discours, le président national du Mcnc a indiqué que les choses ne doivent plus être comme en avant. Car il a passé le flambeau du combat pour le développement de Banka à une "jeunesse engagée et capable de grandes choses" pour sortir la commune de Banka de la misère et de la pauvreté.

A sa suite, Joseph Nguessieuk, tête de liste du Mcnc pour l'élection municipale du 09 février 2020, a fait le serment de servir le peuple à travers des leviers de l'innovation dans les actions et de la démocratie participative. "C'est avec vous que nous allons gérer la commune de Banka.

On aura besoin de vos idées et de vos soutiens. Car une nouvelle page est possible pour le développement de Banka", discours-t-il. Sa colistière Laurence Yeou Monthe va prendre la parole pour saluer et célébrer l'engagement de la jeunesse de Banka en faveur de la liste du Mcnc. Elle argumente ses propos en faisant comprendre au public mobilisé qu'il temps de croire que les choses sont entrain de bouger positivement à Banka. Fadeu Emakam dit aboyoyo est inscrit sur la même longueur d'onde. Il recommande la fidélité aux électeurs. Il les demande de rester vigilant pour le succès final. Epanda Ebenezer et Bonneau Yossa pensent qu'il faut tourner la page de la médiocrité pour faire jaillir une nouvelle lumière à Banka.

Ambiance : sonorisation et mobilisation. La caravane motorisée du Mcnc n'est pas passée inaperçue dans les rues de la commune de Banka.

Ce samedi 25 janvier 2020, sous escorte des motos taxis et des sons stridents diffusés par une fanfare locale, sous la conduite de l'honorable, Jean Monthe, les candidats conseillers municipaux, les militants et sympathisants du Mcnc ont fait du show pour magnifier l'expression démocratique à l'accasion de l'ouverture de cette campagne.

Un véritable carnaval qui a commencé, sous l'ovation des populations sorties de leur maison pour acclamer, Joseph Nguessieuk, Laurence. Yeou Monthe, Kamga, Sophie Monkam Kamga, Arnold Tchokotieu, Sandrine Changa et bien d'autres. Conduits par Sandrine Changa, les jeunes de folentcha ont effectué le déplacement pour exprimer à travers des chants leur à cette liste. "Nguessieuk, notre communal, le peuple a besoin de toi", entonne-il. Un refrain qui pourra retentir jusqu' au soir du 08 février 2020, date de fermeture de la campagne électorale.