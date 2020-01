CAMEROUN :: Elections de février 2020: Elecam tient sa sixième session de plein droit du conseil électoral :: CAMEROON

Conscient des enjeux électoraux qui s'annoncent, le conseil électoral d'Elections Cameroon s'est réuni ce 20 janvier 2020 à son immeuble siège à Yaoundé.

Il était question de procéder à l'évaluation précise du niveau d'avancement des préparatifs, mais aussi de s'accorder sur les termes de référence sur le terrain, apporter des solutions concrètes aux problèmes posés avant et après l'élection dans le respect du code électoral. la campagne électorale qui sera officiellement lancée dans deux jours est le point culminant qui retient une grande attention du personnel de cette chambre pour la supervision générale de ces élections dans l’étendu du territoire.

Sur le plan sécuritaire, Enow Abrams Egbe entouré de tout son staff managérial se réjouit des efforts consentis par le gouvernement pour faire revenir la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. A ce jour, le pourcentage général de préparation est de 80% et les partis en compétitions reçoivent au fur et à mesure les documents de campagne.

Poursuivant les mêmes objectifs, Elections Cameroon a convié les partis politiques, les médias et les organisations de la sociétés civiles à réfléchir sur les questions susceptibles d'entacher le processus électoral afin de mieux aborder les prochaines échéances.

Pour finir le Président du Conseil Électoral invité toute son équipe à demeurer dans la neutralité absolue. Élections Cameroon a pour objectif d'accroître le capital d'intégrité, d'inclusion, de transparence et de crédibilité du processus électoral au Cameroun ayant déjà acquis une expérience des élections passées.