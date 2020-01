CAMEROUN :: L'abandon des bébés inquiète à Foumban :: CAMEROON

Le dernier nouveau-né a été retrouvé par une élève dans une cuisine.

Les populations du quartier Njimbam dans le département du Noun, région de l'Ouest s'interrogent encore sur l'identité de celle qui a abandonné son nouveau-né. C’est un nourrisson de sexe féminin rayonnant, apparemment embonpoint et vêtu des habits neufs, enveloppé d'un pull brodé. «C’est un bébé bio», lance la jeune Fatima, élève dans un lycée de la place qui fait cette découverte. Le nouveau-né a été repéré dans la journée du 17 janvier dernier dans une cuisine au quartier Njimbam à Foumban. Aux dernières nouvelles, l'enfant qui a été conduit dans les services compétents se porte bien.

A en croire un enseignant des sciences de la vie et de la terre (Svt), on doit combattre le mal à la racine en dénonçant les mariages précoces des jeunes filles qui n’ont pour seul désir que de poursuivre leurs études, et certains parents qui négligent leurs progénitures. Il ajoute que : «Très souvent, elles se rendent compte qu’elles sont enceintes par ignorance et lorsqu’elles accouchent, elles ont peur des représailles d’où l’abandon.

Pour un personnel de santé, certaines perdent leur vie en voulant se débarrasser du foetus par des moyens peu orthodoxes. Une situation qui remet au goût du jour le phénomène d'abandon des bébés, plutôt récurrent dans la cité des arts. «Certaines femmes en cherchent et en trouvent difficilement. Pourquoi ne pas aller le leur offrir comme un cadeau qu'elles garderont avec fierté? », s'indigne la prénommée Aīcha. Les enquêtes sont en cours pour de voir s'il n'y avait pas de filles enceintes à Njimbam. Afin de lutter contre le phénomène, une campagne de sensibilisation sur l'éducation sexuelle des enfants a été initiée.