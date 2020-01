CAMEROUN :: Exécutions extrajudiciaires: YAKUBU YARI sur le peloton d’exécution à la Brigade de Babessi (NW) :: CAMEROON

Mandela Center International, Ong internationale à Statut Consultatif Spécial auprès des Nations Unies, porte à l’attention urgente de la Communauté Nationale et Internationale les faits suivants d’une extrême gravité :

1. Dans la matinée du 18 janvier 2020, deux jeunes hommes ont été arrêtés par des éléments appartenant à l’armée camerounaise au marché de Baba 1, à 39 km de distance de Bamenda, dans l’Arrondissement de Babessi, département de Ngoketunjia, Région du Nord-Ouest. Soupçonnés de coopérer avec les groupés armés, ils ont été immédiatement jetés dans la cellule de la brigade de Babessi.

2. De sources dignes de foi, le mardi 22 janvier 2020 à 08h 27mn, l’un d’eux, le nommé NTOHKU NSANGOU, charpentier, âgé de 40 ans, a été extrait de l’unité de gendarmerie de Babessi sous prétexte d’un transfèrement à la Brigade voisine de Ndop.

3. Il a été conduit à bord de deux pick-up de couleur verte de la gendarmerie nationale pour traverser les villages Babungo et Baba 1, dans l’arrondissement de Babessi. En cours de chemin, le jeune homme a été FROIDEMENT abattu par les militaires et le corps abandonné au village Babungo vers 10h13mn. Le corps a été récupéré par la famille et inhumé dans la stricte intimité traditionnelle ce même 22 janvier dans la soirée à Babessi.

4. L’autre infortuné, le nommé YAKUBU YARI, vigneron et jardinier, âgé de 37 ans, arrêté avec son matériel de vigne, subit depuis le 18 janvier 2020 d’atroces actes de torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants dans les locaux de la brigade de Babessi. Ses bourreaux menacent de l’exécuter dans les HEURES A VENIR s’il ne verse pas une rançon de 500 000 Fcfa.

5. Le Sous-préfet de l'Arrondissement de Babessi, Monsieur AYUK Edward TAKOR, Administrateur Civil, nommé par Décret N°2016/179 du 05 avril 2016 serait intervenu auprès des militaires pour plaider le versement d’un montant de 100 000 Fcfa en raison du décès du père de la victime et de l’état de santé jugé critique de sa mère.

6. La génitrice de la victime, Mami BIH malgré son état de santé s’est vu refuser formellement l’accès auprès de son fils dans les locaux de la gendarmerie pour non-paiement de la rançon exigée.

7. Il convient de préciser que cette unité de gendarmerie prospère depuis le début de la guerre dans les arrestations illégales et détentions arbitraires moyennant de fortes rançons.

8. Les autorités militaires et administratives locales ont été saisies en urgence de la situation extrêmement critique de ce jeune camerounais et aucune réaction n’a été enregistrée dès lors.

9. Mandela Center International rappelle aux autorités camerounaises qu’elles seront entièrement responsables de tout ce qui pourrait arriver à ce citoyen privé de ses droits fondamentaux et inaliénables.

10. Mandela Center International s’inquiété vivement de la RECRUDESCENCE EXPONENTIELLE des crimes de guerre depuis quelques semaines dans les régions du Nord-Ouest notamment dans les villages Babubock et Eyandong dans le KupeMuanenguba; Ku-Bome dans le Mbengwi; Mbiame dans le Bui; Mbenjom à Awing; Guzang à Batibo; Bali-Kumbat dans le Ngoketunjia; Buabua et Kimbirivers dans le Wum…

11. Mandela Center International tient à rappeler aux parties en conflit que la guerre dans les régions anglophones est un conflit armé non international de grande intensité, et par conséquent les forces gouvernementales et les groupes armés sont astreints au Droit International Humanitaire notamment la Convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels.

12. Mandela Center International rappelle aux autorités camerounaises qu’elles ont l’OBLIGATION ABSOLUE, en pareilles circonstances, d’ouvrir IMMEDIATEMENT une enquête en vue de déterminer les responsabilités des uns et des autres et de punir sévèrement les auteurs conformément à la loi.

13. Mandela Center International attire l’attention du Gouvernement camerounais que la République du Cameroun a ratifié la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité le 16 octobre 1972 et à cette fin la hiérarchie militaire et les chefs des groupes répondront, par tous les moyens, de leurs actes quel que soit le prix à payer pour y parvenir.

Fait à Yaoundé, le 23 janvier 2020

Le Secrétaire Exécutif Permanent

Jean Claude FOGNO