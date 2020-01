CAMEROUN :: Miss Ronde et Belle : Voici la reine ! :: CAMEROON

Marina Baboga Monegnoko, étudiante en lettres bilingues à l’Université de Yaoundé I a récemment remporté ce concours de beauté.

Marina Baboga Monegnokon a été élue Miss Ronde et Belle 2019 devant 17 autres candidates. C’est sous les feux des projecteurs du Palais des Congrès de Yaoundé qu’elle a remporté la couronne de la 4e édition de ce concours de beauté dédié aux femmes aux formes généreuses. La cérémonie s’est déroulée le 22 décembre dernier en marge de la 14e édition de Yaoundé en Fête (Ya-Fé) sur la colline de Nkolnyada.

Agée de 19 ans, Marina Baboga Monegnokon succède à Nadine Essomba devant Merry Winnie Batoum et Nomeny Aude Maelle, respectivement première et deuxième dauphines. Etudiante en lettres bilingues à l’Université de Yaoundé I, la Miss Ronde et Belle 2019 affiche des mensurations flatteuses : 1,73 m pour 110 kg. Elle repart avec la somme de 500 000 F et bénéficie des produits cosmétiques et des soins de beauté équivalents à une valeur de 100 000 F. Elle a pour mission de célébrer la beauté de la femme ronde et participera à son épanouissement tout au long de son mandat. A cet effet, la lauréate va entreprendre des activités visant l’amélioration de l’image de la femme physiquement forte, et le renforcement de ses capacités.

Bien plus, la reine de beauté ambitionne de venir en aide aux personnes défavorisées. Ceci grâce aux campagnes de santé qui seront mises sur pied pour faciliter l’accès aux soins médicaux et le suivi des couches vulnérables. Ces activités, selon Dorette Bouwe Ndjiele, promotrice du concours, « permettront de mettre en valeur la jeune femme aux formes généreuses et à briser les complexes vis-à-vis de la femme ronde. » Le thème du concours 2019 a d’ailleurs bien embrassé cette philosophie : « La femme ronde et belle au service de la consommation de la paix de l’unité nationale et du vivre ensemble ». Rendez-vous l’an prochain.