CAMEROUN :: Fin de calvaire pour les populations de NKOLMESSENG. :: CAMEROON

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain Célestine Ketcha Courtès a personnellement inspecté certains chantiers des grands carrefours de la ville de Yaoundé qui créent de gigantesques embouteillages et rendent la vie difficile aux populations, c'était le samedi 11 Janvier 2020.

Projet des travaux de voiries urbaines lancé après sa nomination comme ministre de l'habitat en janvier 2019 à Yaoundé et Douala, Madame la ministre avait déjà visité certains desdits axes.

Cette étape concernait les mairies de Yaoundé 2e, 3e, 4e et 5éme. Sa tournée était orientée vers le carrefour Lissouck-mokolo, le carrefour Kameni- carrefour lycée de Biyem Assi dont l'aménagement ouvrira un flux au carrefour Obili et au CHU sans oublier le carrefour Vogt. Le carrefour Anguissa qui débouche au carrefour Cornier qui n'est pas moins important que les autres faisant aussi parti des endroits que le ministre va aménager. Ce périple s'ébranle à l'hôtel du plateau du quartier Essos passant par total Mimboman. Puis le cap a été mis sur le tronçon carrefour Lycée Bilingue-Nkolmesseng jusqu'à Tradex-Eleveur.

De tous ces carrefours, s'Il faut le rappeler, le plus périlleux est le tronçon Lycée Bilingue- carrefour Momebelengal- carrefour Tradex Eleveur. L'espoir qui pointe à l'horizon fera de ce tronçon une route moderne. Sur la consistance des travaux, l’ouvrage livré présentera une chaussée rénovée de 2x2 voie, 2 m de trottoir sans oublier le stationnement et arrêt taxi. D'autres embellissements comme les entrées des domiciles seront pris en compte, 50 cm de caniveaux, 50 cm de bordures accolées, Les ouvrages d'arts légers, le tout couronné par l'éclairage public et la signalisation routière. L'indemnisation qui retarde souvent les chantiers a été abordée bien avant. Les personnes affectées directement par le projet ont été répertoriées, ainsi la phase définitive des paiements est prévue au mois de mars 2020. Long de 5 km, le financement est assuré par la banque mondiale à hauteur de 11,717 milliards, les études techniques déjà bouclées, l'Etat du Cameroun se chargera de l'indemnisation des populations riveraines.

Le ministre a instruit aux entreprises adjutatrices chargées d'exécuter ces travaux de mettre le pied à l'étrier. Selon elle, ces populations ont beaucoup souffert et leurs cris sont tombés aux oreilles du Chef de l'Etat. Spécialement, le tracée Lycée Bilingue- carrefour Momebelengal- carrefour Tradex Eleveur sera arrosé deux fois par jour afin d'atténuer la toux et la poussière jusqu'au démarrage des travaux en avril 2020. Les entreprises adjutatrices à savoir CCCC, JFF Equipement et CRBC étaient bel et bien présentes lors de cette tournée du ministre avec leurs ouvriers à la tâche.

Réaction du Président de la section RDPC de YDE 5 et tête de liste pour les municipales de février 2020.

BALA Augustin dit ce qui suit" En ma qualité de président de la Section RDPC du Mfoundi V et tête de liste pour les municipales dans la commune de Yaoundé V, j’apprécie à sa juste valeur la descente effectuée ce samedi 11 janvier par Madame le MINDUH pour porter elle-même la bonne nouvelle aux populations de Yaoundé V. Les militants du RDPC de Yaoundé V sont fiers et rassurés par cette promesse ferme du gouvernement quant au démarrage dans quelques mois de cet important chantier routier. Comme vous pouvez l’imaginer, ce tronçon de route lycée bilingue- carrefour Momebelengal- carrefour Eleveurs- Tradex Eleveurs revêt une importance capitale pour notre arrondissement. D’abord le quartier Nkolmesseng est le quartier le plus peuplé de l'arrondissement de Yaoundé V avec près de 50.000 habitants pour 20.000 électeurs inscrits, ensuite c’est le Chef-lieu de notre arrondissement. Le mauvais état de cette route nous a coûté cher à la dernière élection présidentielle où nous avons obtenu moins de 40% à cause de ce mauvais état de la route. Les populations de Yaoundé V attendaient donc impatiemment le message de madame le MINDUH et je crois qu'elles sont très satisfaites. Nous remercions le gouvernement et surtout son Excellence Paul Biya pour ce précieux cadeau digne d'un Chef-lieu d'arrondissement dans notre capitale politique, nous ne cesserons jamais de lui dire merci pour ses bonnes œuvres dans tout le pays. Le département du Mfoundi qui est son bastion irréfutable lui promet un vote massif en faveur du RDPC lors du double scrutin du 9 février prochain. Nous sommes déterminés à ne concéder aucun siège de conseiller municipal ni de député dans les 7 arrondissements de Yaoundé, et à Yaoundé V nous y travaillons déjà de pied ferme"

Autorités, administratives, traditionnelles et populations ont manifesté leur adhésion à cet important projet partout où le ministre est passé. L'émotion était forte et perceptible sur les visages de ces habitants qui attendaient cette bonne nouvelle depuis le dernier passage de celle qu'ils ont surnommée la "Mère de l'heure".