CAMEROUN :: Njoya Ajara et Salatiel soutiennent Guinness Night football. :: CAMEROON

Le stade Canal Olympia de Bessengue Douala était enflammé par une autre édition de Guinness night Football.

Autour de la star du football féminisme mondiale Njoya Ajara et l’artiste Salatiel, des talents se sont exprimés. Une équipe composée de Njayou, Emana et Mimboue représentera le Cameroun à Lagos.

Guinness night Football est un évènement footballistique organisé par Guinness Cameroun. Il vise à offrir aux amateurs du football une expérience unique de spectacle de foot autour des activités : baby-foot humain, petit goal, concert live. C’est une occasion donnée aux jeunes de plus de 21 ans de démontrer leur talent pour gagner leur participation à la finale panafricaine à Lagos au Nigeria. Cette année la compétition a eu lieu le samedi 11 janvier 2020 à Douala.

Cette année, la finale petit goal a opposée l’équipe Petite Guinness à la grande Guinness. Sous la supervision d’un jury composé de 4 membres en plus des invités Ajara et Salatiel. Au terme d’une compétition âprement discutée, l’équipe composée de Njayou, Emana et Mimboue représentera le Cameroun.

A Guinness Cameroun, on rassure que « Le prix pour les Trois premiers gagnants du Guinness night football sont un voyage tous frais à Lagos pour tous les gagnants et un ami de chacun pour rejoindre l’expérience Guinness Night Football avec Salatiel, Njoya Ajara, Rio Ferdinand et d’autres talents »

Pour la star mondiale du football féminin Njoya Ajara « Cette équipe qui va nous représenter à Lagos est talentueuse. S’ils ont gagné c’est parce qu’ils méritent. Ils doivent juste donner le meilleur d’eux-mêmes pour prouver au Nigeria que le Cameroun regorge des talents »