CAMEROUN :: Travaux d'urgence et Chantiers du Chan et de la Can: Célestine Ketcha Courtes veille au grain :: CAMEROON

La ministre de l'habitat et du développement urbain a entamé ce lundi à Douala une visite des travaux d'urgence instruits par le chef de l'État mais aussi des chantiers des voies d'accès aux chantiers du Chan et de la Can et du PLANUT..

Avril 2020, le Cameroun accueille le Chan ,son premier rendez-vous majeur pour lequel des chantiers ont été engagés dans plusieurs villes. Les infrastructures sportives et hôtelières étant déjà achevées a 95% , il est aujourd'hui question de se rassurer de l'état d'avancement des infrastructures routières et autres voies d'accès aux différents stades.

C'est ainsi que ce lundi matin, Célestine Ketcha Courtes, la ministre de l'habitat et du développement urbain a entrepris une descente sur les différents sites des chantiers de la ville de Douala dans un premier temps. Elle a été tour à tour à Japoma où les travaux des voies d'accès au Complexe sportif sont assurés par les entreprises Yenegün et Comar. Malgré un satisfecit apparent (les travaux sont à 80% de taux d'avancement), la ministre a prescrit aux prestataires une certaine célérité au vue des délais. Après Japoma, Mme Ketcha est passée par l'axe yassa - nyalla dont la réhabilitation est assurée par Arab contractor.

Elle ira ensuite tour à tour toucher du doigt les travaux de l'axe Ndokoti-socaver avec la bretelle Zachman dont est en charge l'entreprise Buns , mais aussi les travaux de la voie d'accès à l'hôpital général de Douala. Au cours de son périple herculien à Douala, Mme la ministre profité pour faire un arrêt au niveau de logbessou où un ravin est en train d'engloutir plusieurs maisons d'habitation.

Toujours au cours de sa descente à Douala de ce jour, Célestine Ketcha s'est rendu sur certains chantiers dans les quartiers New bell ngangue et bonapriso. Dans ces deux sites , Mme la ministre et sa délégation ont découvert plusieurs immeubles construits sur des axes des travaux et empêchant par la même occasion la progression des travaux dans ces quartiers. En compagnie de Mme le Maire Denise Fampou elle a demandé aux agents de la communauté urbaine de Douala de veiller à ce que l'ordre soit établi a ce niveau afin que les travaux puissent se dérouler dans les meilleurs conditions ceci incluant la destruction de ces immeubles construits de façon anarchique.

Une séance d'échange et de restitution à la salle Tokyo de la communauté urbaine est venu bouclée cette journée. La prochaine étape étant le sud-ouest dès les premières heures du mardi 14 janvier 2020