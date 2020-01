DOLEANCES DU COLLECTIF DES ANCIENS EMPLOYES DE BIAO-CAMEROUN :: CAMEROON

Monsieur le Premier Ministre,Déjà plusieurs années, des décennies, et toujours aucune solution ni consolation pour les anciens employés de la BIAO – C qui réclament leurs justes et légitimes droits sociaux.

Aussi, en vous renouvelant mon attachement au succès de votre gouvernement, j’ai l’honneur de solliciter votre haute et précieuse attention sur ce cas exemplaire d’injustice.

Le dossier joint en annexe, exprime assez bien la situation malheureuse de ces compatriotes, et milite gravement pour une solution humaine en ce début d’année 2020.

Dans l’espoir que leur cri soit enfin entendu et leur cause traitée dans le nouveau contexte d’apaisement général des rapports sociaux et politiques.

Très haute considération citoyenne./



SHANDA TONME