BELGIQUE :: FLORIANE NOUMI OU LA BOITE A BEAUTÉ ONLINE :: BELGIUM

Jeune camerounaise talentueuse qui illumine la toile depuis quelques années par ses multiples conseils en soins de beauté, Floriane Noumi, après un détour comme agent check in chez Swissport, a finalement embrassé le métier qui lui pendait au nez, celui de l’esthétique et de la cosmétique.

Comment la transition s’est-elle faite? Naturellement et en douceur comme elle le précise.

Après son Bac obtenu au Cameroun, je me suis inscrite à l’université de Buea lettres modernes Français-Anglais jusqu’au niveau 3.

Ensuite je me suis envolée pour étudier les sciences politiques à l’université d’Anvers. Mais après un an passé, je ferai plutôt un Bachelor en administration trilingue.

Après deux années comme secrétaire de direction dans une école primaire je me lasserai car rester derrière un bureau toute une journée n’est pas mon fort ajoute-t-elle.

En 2015, je débute comme agent check in chez Swissport, puis Tuifly et Aviapartner tout en combinant avec mes études en cosmétique et esthétique.

Après une première formation à schoonheidschool à Anvers en 2016, elle fera une autre qui l’aidera à rentrer en contact avec le monde de l’esthétique et cosmétiques de luxe.

En 2019, c’est le grand saut dans la « Beauty space » avec foi et engagement.

Elle commence à travailler comme Beauty consultant pour les marques de cosmétique de luxe comme YSL, Esther Lauder et Filorga et depuis quelques mois elle est conseillère pour Filorga marque de cosmétique française.

Raffinée et pointilleuse, comme vous pouvez le remarquer, dans les soins qu’elle apporte à son physique d’une part et altruiste d’autre part, elle tient à faire profiter aux autres, ses connaissances, au travers de précieux conseils mais aussi des soins appropriés et adaptés à sa clientèle.

A travers une structure enregistrée au Cameroun sous un registre de commerce et déployée uniquement en ligne < la boîte à beauté > avec un site internet accessible: www.laboiteabeaute.net, Floriane Noumi vous prodigue ses conseils.

Votre visage est votre carte de visite dit-elle. C'est la raison pour laquelle la boîte à beauté a créé pour vous le coaching beauté sur mesure. Un focus en deux temps qui comprend:

Une analyse approfondie de vos habitudes de soin accompagnée d'un inventaire de votre trousse de soins(les produits à garder et à jeter) Une définition de vos besoins et un suivi accompagné vous ai proposé ainsi que les produits qui vont avec.

La qualité de ses prestations en fait une référence sur le marché.

Les peaux et les crèmes qui leur sont adaptées, n’ont plus de secret pour elle.

Laissez-vous tenter et allez-y et vous trouverez des messages comme celui-ci.

« Bonjour les beautés vous ne le savez pas peut-être mais La crème hydratante est sans doute le produit de soin indispensable au quotidien.

Mais comment choisir la bonne?

Vers quelle texture se tourner?

Quelles sont les crèmes hydratantes qui valent le coup?

Je réponds a toutes vos questions sur les réseaux sociaux <<Quelle crème hydratante me conseilles-tu Floriane?>> question à laquelle suis toujours un peu embêtée car le choix d'une crème hydratante est personnel.

Il se base tout d'abord sur votre type de peau: peau sèche (voir très sèche), peau normale, et peau (mixte à) grasse. Une crème pour les peaux sèches sera beaucoup plus riche qu'une crème pour les peaux grasses.

Une crème trop riche pour vous aura tendance à vous faire briller en journée voire vous donner de vilains boutons.

A l'inverse, vous aurez des sensations de tiraillement avec une crème pas assez riche. C'est pourquoi il est important de donner à notre peau ce dont elle a réellement besoin.

Aujourd'hui, les crèmes hydratantes vont plus loin et proposent de vous apporter quelque chose en plus: un effet apaisant sur les rougeurs pour les peaux sensibles, un teint éclatant pour les peaux les plus ternes, un effet zéro défaut pour les peaux à imperfections, et une action anti-âge pour les peaux matures.

Dans mon coaching de beauté personnalisé sur mesure, je vous aide justement à trouver la crème hydratante adaptée pour vous Et toi as-tu déjà trouvé la crème hydratante idéale pour ta peau? »

