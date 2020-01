CAMEROUN :: Hysacam intensifie le nettoyage de la ville de Douala :: CAMEROON

Dans le souci d’optimiser la propreté, l’entreprise a mis sur pied un programme spécial de collecte et de transport des déchets ménagers pendant les fêtes de fin d’année.

Hysacam multiplie des stratégies pour rendre propre, la ville de Douala. L’entreprise a intensifié le nettoyage dans la capitale économique, pendant les fêtes de fin d’année, à travers un programme spécial de collecte et de transport des déchets ménagers. L’objectif visait à garantir aux ménages, des fêtes saines. « L’activité de manière globale a été réorganisée sur l’étendue de la ville de Douala. Cela se traduit pour la collecte, par le déploiement d’un plus grand nombre de camions. Nous sommes à une moyenne de 130 camions par jour qui se déploient dans la ville de Douala, pour une moyenne de plus de 300 rotations au quotidien et une production journalière qui culmine à plus de 500 tonnes de déchets.

Avec ce déploiement, on est sûr d’avoir plus de moyens et populations qui sont un peu plus proches d’Hysacam », explique le responsable d’exploitation d’Hysacam, Cyrille Batomen Djami. Pour mettre en oeuvre ce programme spécial, l’entreprise s’est appuyée sur le renforcement de la collecte de nuit, le renforcement du balayage manuel et mécanique au niveau du centre urbain et des grands axes de la ville ; l’intensification des opérations de balayage, de piquage et d’enlèvement des bacs à ordures. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Le tour de ville effectué avec les presse le 20 décembre 2019 dans les différentes artères de la capitale économique, a permis de constater l’effectivité de la campagne. « Nous venons d’effectuer le tour de ville. On s’est rendu compte que la propreté est maitrisée dans les centres commerciaux, dans les marchés, pour permettre que les populations vaquent aisément à leurs occupations.

L’accent est mis sur le balayage. Nous souhaitons que cette propreté soit maintenue pour que nous passions les fêtes dans une propreté absolue », se réjouit le responsable de la communication d’Hysacam, Garba Ahmadou. Outre Douala, Hysacam a également lancé ce programme spécial dans d’autres villes du pays.