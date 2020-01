CAMEROUN :: Jean Pierre Salla : Jules Doret Ndongo n’est pas mon mentor :: CAMEROON

Tête de liste Rdpc aux municipales à Kribi 1er, il parle, entre autres, de ses relations avec le ministre des Forêts et de la Faune et de ses ambitions pour cette commune.

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à conduire une liste pour la commune de Kribi 1er dans le cadre des prochaines consultations électorales ?

Ces raisons prennent leur fondement dans une réflexion qui a été menée par un ensemble de Kribiens qui ont pensé qu’ils pouvaient eux aussi apporter une contribution dans le changement de notre cité que nous voulons plus rayonnante encore. Nous étions une centaine à faire équipe. Nous avons tenu plusieurs réunions. Mais comme il ne faut que 31 noms pour constituer une liste nous nous sommes concertés et avons choisi les 31 qui devaient y figurer. Et de ces 31 le consensus a voulu que je sois le cheval de bataille. Je ne l’ai décidé par moi-même. Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Rdpc) a tenu compte de ce qu’il y a bien d’autres courants de pensée à l’intérieur du parti. C’est ainsi que dans la liste que je conduis, qui a été publiée par Elections Cameroon (Elecam), vous retrouvez aussi les noms des camarades qui faisaient partie d’autres listes. Pour l’instant, je ne suis que candidat au conseil municipal et je souhaite que le Rdpc soit vainqueur. Nous sommes une équipe. Tout au long de la campagne nous nous concerterons. Si dans l’ensemble mes camarades pensent que je peux diriger la commune de Kribi 1er, eh bien je m’y mettrai. Et j’ai envie de vous rassurer que je peux la diriger. J’ai tous les éléments nécessaires, toute l’expertise et les capacités pour la circonstance. Mais comme notre parti a une hiérarchie et une profession de foi, je m’en tiendrai aux instructions. Mais je vous dis encore que j’ai les capacités de diriger cette commune et je souhaite que mes camarades et mon parti me fassent confiance.

De quelle expertise disposez-vous comme vous le dites, pour apporter le changement dans cette commune ?

Mon expertise se situe dans un champ très large. J’ai l’avantage de connaitre l’administration municipale de fond en comble, j’ai l’avantage d’avoir vu comment cela se passe ailleurs dans d’autres pays, j’ai l’avantage d’avoir fait partie à une époque d’une dynamique qui a réfléchi pour que Kribi soit plus rayonnant. Je suis un féru de l’administration municipale.

Dans certains médias vous avez été pris à partie, par une certaine élite de Kribi, membre du Rdpc. Ne vous êtesvous pas senti blessé dans votre amour propre?

Je suppose que vous faites allusion à certains propos ignobles, dits à mon endroit dans une chaine de radio de la place par un aîné que je ne voudrais pas citer ici. L’éducation que j’ai reçue de mes parents ne me permet pas de parler en mal des aînés, quel que soit ce qu’ils me font. Je voudrais vous dire une chose. Je suis Kribien, bien qu’il se dise le contraire. Ma seule préoccupation actuelle c’est que le parti gagne. Je me sentirai blessé dans mon amour propre s’il arrivait le contraire. Nous avons donc un seul défi actuellement, c’est de rassembler davantage. Je vous donne rendez-vous au lendemain du 9 février. Et je vous en dirai plus.

Vous arrivez au moment où les populations de Kribi semblent fatiguées des promesses fallacieuses des précédents chefs d’exécutifs communaux, qui n’ont pas de bilan. Quelle assurance leur donnez-vous que votre mandature, si vous êtes élu en février prochain, sera différente ?

Je voudrais d'entrée de jeu demander aux populations de Kribi de continuer à faire confiance au Rdpc. Je demande leur indulgence à l'endroit de ceux du Rdpc qui étaient et qui ont échoué comme vous-mêmes vous l'avez constaté. Quand les citoyens auront fait confiance au parti du flambeau ardent, alors j'adresserai un message cette fois à ces nouveaux visages qui composeront le conseil municipal élu. Je ne voudrais pas juger le passage de ceux qui m'ont précédé, si j'arrivais à être à la tête de l'exécutif. Car, ils sont les seuls à savoir pourquoi ils n'ont pas réalisé tout ce qu'ils avaient promis. Mais je sais une chose c'est que je connais parfaitement l'administration municipale. Je sais là où il faut toucher, quel levier il faut actionner. Je sais également que l'Homme doit être au centre des préoccupations. Parce que le parti dans lequel je milite a pour leitmotiv la promotion du bien-être de l'Homme dans la société camerounaise. Cela veut dire qu'il faudrait au bas mot, se souvenir de ce qu'il faut des services de base ; notamment de l'eau, de l'éclairage public, des écoles, des centres de santé (…) Il faut que l'Homme se sente bien dans la ville de Kribi, une ville où il fait bon vivre. Je ne suis certes pas le messie qui arrive pour Kribi, mais je suis dans une dynamique de changement.

Une certaine opinion prospère à Kribi, suivant laquelle le ministre Jules Doret Ndongo serait votre mentor en politique et qu’aux dernières nouvelles le torchon brûlerait entre vous…

Le ministre Ndongo Jules Doret, mon mentor ? Mais non ! J’adhère au Rdpc en 1985, c'est-à-dire, quelques jours après sa naissance à Bamenda. Je suis élu président de la section départementale de l’Ojrdpc en avril 1986. Je suis réélu en 1990 au bureau national des jeunes. Le ministre Jules Doret et moi on fait connaissance lors des élections de 1992. Il est chargé de missions et moi je suis membre de la délégation que conduit le Pr Joseph Owona pour le compte des élections présidentielles de 1992. Les gens veulent faire un rapprochement avec son passage au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (Minatd), moi étant un cadre dans ce ministère. Je suis receveur municipal depuis 2001. A cette époque, monsieur Ndongo n’est même pas à la Primature par où il est passé avant son entrée au gouvernement. Maintenant, parce que c’est lui le patron politique de l’Océan, je lui dois tout mon respect et je dois suivre à la lettre ses directives. Pourquoi penser qu’il est mon mentor ? Que non ! Par ailleurs, vous dites que le torchon brûlerait entre lui et moi. Vous m’apprenez là une nouvelle ! Déjà que nous communiquons très rarement. Toutefois, que les gens n’oublient pas que je suis vice-président de la section de Kribi 1er. Donc, il est tout à fait légitime que, lorsque monsieur Ndongo qui est mon chef me sollicite, je me lève. Car, c’est depuis des décennies que je suis impliqué dans toutes les batailles du Rdpc. Comprenez qu’il n’y a aucun problème entre lui et moi, aucun différend ne nous oppose. Que les mauvaises langues continuent de colporter ce qui leur semble bon, cela ne me fragilise pas.