CAMEROUN :: Bamena : Un présumé « tueur » chassé de force du village :: CAMEROON

Accusé d’avoir tué mystiquement son frère, la concession d’un homme qui défiait tout le monde, du voisin au chef supérieur, a été saccagée, pour l’obliger à partir.

Deux semaines après les turbulences vécues par des populations réputées plutôt sympathiques, la sérénité n’est pas revenue dans le village Louh, au lieudit Tchaya optique, dans le groupement Bamena, département du Ndé. C’est avec une suspicion non feinte que les habitants regardent toute personne étrangère qui passe et observe avec attention les regroupements de circonstance qu’on trouve, le matin comme le soir, dans cet espace où vit environ un millier d’hommes. Des fois que l’inconnu pourrait être le bras séculier de M. Louis Tchoutang, un homme d’environ 50 ans, que les villageois confessent avoir contraint au déménagement, après de rudes épreuves mystico-judiciaires. « Trop c’est trop. Il avait exagéré. Chaque chose a des limites », résume un des acteurs d’une crise villageoise qui a failli faire des morts.

Cela faisait quelque temps que Louis Tchoutang s’est mis à dos une bonne frange de la communauté et particulièrement un groupe d’hommes, membres de la réunion Mendjong, parmi lesquels son frère ainé, consanguin, successeur de leur père, Njiki Jean Bar. Dans le secteur, Tchoutang Louis a la réputation sulfureuse : on le crédite d’être très véreux, vaniteux, orgueilleux et surtout palabreur et vicieux. Sa profession oscille entre guérisseur, voyant, marabout ou charlatan, selon qu’on lui est proche ou opposé. On le dit impliqué dans de nombreuses affaires louches, notamment dans le registre de l’escroquerie foncière, le trafic de certains produits et des affaires de moeurs. Et son casier judiciaire plaiderait pour qu’on le traite ainsi.

Seul contre tous

Lorsqu’un de ses frères décède il y a quelques années, Louis Tchoutang s’oppose aux dernières volontés du défunt qui avait expressément demandé que ses biens reviennent à son jeune frère, y compris l’argent qu’il avait dans les comptes de la réunion. Une somme de 400 000F, selon nos sources. Tchoutang usera de tous les moyens pour que cet argent lui soit reversé, plutôt qu’au bénéficiaire désigné, mais ses magouilles échouent lamentablement. Il aurait fabriqué des documents et monté des témoignages, puis trainé en justice les membres du bureau de la réunion et quelques autres personnes qu’il accuse de complicité, y compris son frère aîné, Njiki Jean Bar. Il va perdre l’affaire. Au lieu d’encaisser le coup, il va menacer de régler leur compte à tous ceux qui se sont mis en travers de son chemin.

Au sein de la famille, la situation n’est guère meilleure, au contraire. Il s’oppose farouchement à son frère ainé, Njiki Jean Bar, par ailleurs successeur de leur père, installé avec sa famille dans la concession paternelle pour préserver quelques biens. On n’arrive pas à le ramener à la raison. Aujourd’hui, les témoins rapportent qu’il a enlisé la famille dans une crise. « Les enfants d’une même personne (traduction du lignage, ndlr) ne se parlent plus, c’est un climat de haine et de méfiance qui sévit », résume un de ses cousins, qui juge la « situation inadmissible ». En face, dit-on, il a un homme pas faible et lâche mais plutôt pondéré et animé de sentiments fraternels. Sauf qu’au mois d’août 2019, Njiki Jean Bar tombe malade. Il se plaint de douleurs atroces et persistantes qui évoluent du ventre vers les reins et les côtes. C’est le début d’un long périple dans les hôpitaux. L’indifférence affichée de Tchoutang, qui n’a pas cessé de brandir des menaces, choque la famille et la communauté dans laquelle ils vivent, qui porte de graves soupçons sur lui. Il s’en défend et d’ailleurs, accepte sous la pression de la famille et du chef du village Louh de « laver son frère » agonisant.

Manque de pot ou action anticipée ? Le rite est prévu pour le vendredi 11 octobre, mais il n’aura pas lieu : Jean Bar avale son acte de naissance trois jours plus tôt, le mardi 8 octobre 2019 à 22h. « J’ai tué Jean Bar, c’est mon frère, c’est ma famille, en quoi cela vous regarde-t-il ? » Pour les populations de ce quartier, il n’y a pas l’ombre d’un doute. « Tchoutang a tué son frère ». On rappelle pêle-mêle qu’il avait promis de régler leur compte à tout un groupe de personnes. Les obsèques de Jean Bar se déroulent sans incident. Tout parait calme à Louh ! Illusion car il y a du feu sous la cendre. Aujourd’hui, l’on découvre avec ce qui est arrivé que des gens se sont demandés : à qui le prochain tour ? De chuchotements en confidences, la crise resurgit. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Louis Tchoutang est ouvertement accusé non seulement d’avoir tué son frère, mais aussi d’un projet d’éliminer plusieurs autres personnes. Une action punitive se prépare contre lui. Une rencontre a lieu à la chefferie supérieure Bamena, qui s’est saisie de l’affaire, le vendredi 29 novembre 2019. L’on rapporte que lors des débats entre ses accusateurs et lui, Tchoutang aurait lancé : « J’ai tué Jean Bar, c’est mon frère, c’est ma famille, en quoi cela vous regarde-t-il ? ».

Et que des réactions de violence sur sa personne ont été stoppées net par le Chef Supérieur, après qu’il a menacé publiquement de jeter un sort à un des artificiers des accusations contre lui. Les populations ont réclamé son départ du quartier. Et la médiation du Chef supérieur Bamena n’y a pas changé grand-chose. Un délai d’une semaine lui est accordé pour partir de lui-même. Avant ce vendredi, Louis Tchoutang saisit le poste de gendarmerie de Bamena et porte plainte contre quelques membres de cette communauté qui l’auraient menacé d’en découdre à l’arme blanche, après la rencontre à la chefferie. Le chef de poste de gendarmerie s’y prend mal et met un des accusés, Jean Paul Hounkep, en garde à vue. Quelques temps après, son poste est envahi par des populations furieuses qui exigent sa libération forcée. C’est l’intervention du Commandant de la Compagnie de gendarmerie du Ndé qui viendra mettre fin à ce mouvement d’humeur.

Déguerpissement forcé

Le vendredi 5 décembre 2019 arrive. C’est le délai imposé à Louis Tchoutang par ses voisins pour partir. Mais il est encore là. Une foule attend impatiemment de le voir passer au Carrefour Tchaya, mais non ! Il envoie son fils leur demander ce qu’ils attendent pour le déloger de force s’ils se sentent capables. La foule se déchaine et se rue vers son domicile, met le feu à la maison. Son fils, âgé de 20 ans environ, se sauve en frayant en toute vitesse un chemin dans la foule, machette à la main. Tchoutang est extirpé de force, au moment où des gendarmes du poste de Bamena arrivent pour lui éviter un lynchage de justesse. Les forces de l’ordre n’ont pu assurer que sa sécurité, celle de sa femme et des petits enfants qu’ils sont allés récupérer à l’école. Elles n’ont pas pu arrêter cette foule en furie, qui n’a pas reculé, même après des tirs de sommation, en l’air. Tout a été incendié : deux voitures, une moto, des meubles, des ustensiles, des vêtements, des sacs à gris-gris, des statues… Parce que le feu n’arrivait pas à tout détruire, y compris la fondation, la maison a été défaite, brique après brique. Seule la porcherie de son fils a été épargnée. Le jeune homme serait revenu plus tard récupérer son bétail, sans que personne ne l’inquiète. Une de ses maitresses, une femme autrefois mariée qu’il a enlevée du ménage au nez de tous, a été sommée de le suivre, après qu’on a mis le feu au kiosque dans lequel elle vend.

On témoigne aussi qu’on a fait venir des marabouts qui ont détecté ses pierres et canaris magiques enfouis dans la concession. Révélation grave si c’était avéré, on aurait retrouvé des pierres sur lesquelles étaient inscrits les noms de certaines personnes, de nombreuses photos des élèves (il y a un collège d’enseignement secondaire et une école primaire publique dans le voisinage) et de certaines personnalités. De quoi déstabiliser la communauté et susciter la méfiance. Depuis son expulsion forcée du vendredi 5 décembre, sous la protection des gendarmes, on suppute sur la direction prise par M. Tchoutang, qui porte des blessures. Les populations redoutent son retour inattendu. Les plus furieux confessent que l’affaire n’est pas classée. « Il a annoncé son retour pour une vengeance meurtrière ».

Manipulation ou simple imagination ? Qui est son communicateur ? Les gens ont limé la machette.